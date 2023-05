Nieta de Andrés García se compromete; Andrea García lo da a conocer con emotiva foto

A poco más de un mes del fallecimiento de su abuelo, la nieta reconocida de Andrés García, se compromete.

Aunque Andrea García no es muy activa en sus redes sociales, esta vez la actriz tenía una noticia importante que dar y asombró con una publicación en su perfil de Instagram.

La hija de Andrés García, escribió junto a una fotografía, “mi corazón está lleno, gracias, Feliz Día de las Madres”.

Esto provocó una ola de comentarios que le cuestionaron si tenía un hijo, a lo que ella respondió con alegría que su hija se comprometió,"es mi hijo ahora, es el prometido de mi hija”.

Andrea no dio más detalles de este compromiso pero se mostró feliz de celebrar el Día de las Madres que apenas fue este fin de semana en Estados Unidos, junto a su hija Charlotte y Ben.

Esta noticia se da a poco más de un mes de que el actor Andrés García falleciera a los 81 años.

Charlotte es la única nieta reconocida del actor, pues cabe mencionar que hay una supuesta hija de Leonardo García que ahora es actriz y es identificada como la nieta no reconocida de Andrés García.

Andrés García tenía una nieta reconocida / Facebook: Andrés García

Sin embargo, el actor tuvo una complicada relación con su hija, a quien describía como “desaparecida”, cada vez que le cuestionaban sobre ella, “entre mi hija Andrea y yo no hay casi nada porque ella es una muchacha muy extraña, yo tenía como 10 años sin saber de ella, de repente desapareció y no quería que la vieran, el porqué no tengo ni idea, según yo es por unas amistades que ella tenía, que eran medio de magia negra y de vudú", solía decir.