Roberto Palazuelos demandará a la viuda de Andrés García para impugnar el testamento del actor

Por su parte, Margarita Portillo, viuda del finado actor, sostiene que siempre ha respetado la última voluntad de Andrés García.

Tras la polémica lectura del último testamento de Andrés García, Roberto Palazuelos planea demandar a Margarita Portillo y Rosa María, última pareja y hermana del fallecido actor, respectivamente, pues asegura que hubo “mano negra” en el proceso.

De acuerdo con Roberto Palazuelos, quien fuera en alguna época un entrañable amigo del histrión, Andrés García Jr. lo contactó para decirle que su propia tía le comentó, de manera grosera, que no le daría los terrenos que le corresponden de la herencia de su padre, pues ya estarían a nombre de ella y de Portillo.

“Me habla Andresito, el hijo de Andrés (García), hace tres horas, muy afectado emocionalmente. Me dice ‘acabo de hablar con mi tía Rosita y me dice no, mijito, te dejó 25% de nada porque ya todos los terrenos están a nombre mío y de Margarita”, indicó en entrevista para Sale el sol.

Palazuelos aseguró que Portillo se “confabuló” con el notario para declarar que Sandra Vale, primera esposa de Andrés García, sí se llegó a divorciar de él, pese a que no tenía forma de “comprobar” si la información era cierta.

Roberto Palazuelos asegura que Rosa María y Margarita Portillo se quieren adueñar de la herencia de Andrés García / Facebook: Roberto Palazuelos

Te podría interesar: Testamento de Andrés García cobija a sus hijos, sus ex y hasta el Diamante Negro; esto es lo que se sabe

“Se ve que Margarita ya habló con el notario y dijo ‘no lo abras así. Hay que meterle una nueva redacción’. Ponen a Sandy como la primera esposa y, afirma el notario, que ya está divorciada ¿De dónde acredita que ya están divorciados?”, puntualizó.

Para concluir, lamentó que la hermana de Andrés García se “aliara” con Margarita Portillo para quitarle lo que le corresponde al primogénito del actor y dejó en claro que llegará hasta las últimas consecuencias para aclarar este asunto.

“El hecho de que los terrenos estén a nombre de la señora Rosita o de Margarita o de quien sean, no es una limitante. Que se pongan a ahorrar porque voy a meter un juicio y nos vamos a dar un buen agarrón”, concluyó.

Cabe recordar que Roberto Palazuelos y Andrés García tenían una buena amistad, pero, en los últimos años se distanciaron, en medio de dimes y diretes. Ahora, Palazuelos busca que se respete la memoria del actor y sus bienes se repartan como se debe.

Roberto Palazuelos afirma que Rosa María y Margarita Portillo están cometiendo un delito

En otra entrevista para Ventaneando, Roberto Palazuelos indicó que ni Rosa María o Margarita Portillo tienen el poder de vender los terrenos heredados a Andrés García Jr., pues aún hay temas legales de por medio.

Asimismo, sostuvo que Sandra Vale, al ser la única esposa legal de Andrés García, es la que tiene el derecho sobre todo lo adquirido por el actor desde 1970, por lo que podría pelear hasta por las regalías de la celebridad.

En tanto, también contó que la mayoría de los integrantes de la familia García solo estuvo de acuerdo con la venta de la Casa Paraíso, por la cual Portillo habría recibido la mitad del dinero, y buscará investigar la negociación de otros terrenos como el famoso Castillo, ubicado en el Ajusco.

Recordemos que Andrés García tuvo tres hijos: Andrés García Jr., Leonardo García y Andrea García.

Roberto Palazuelos solo valida la venta de la casa Paraíso, por lo que investigará la negociación de otros terrenos / YouTube: Ventaneando

Margarita Portillo se defiende

Poco después de las declaraciones de Roberto Palazuelos, Margarita Portillo ofreció una conferencia donde explicó a detalle todo lo relacionado con el testamento de Andrés García y aseguró que siempre ha respetado su voluntad.

“Ellos están acostumbrados a pedirle el dinero a papá. Nunca fueron para preocuparse de qué vivía su papá y mucho menos en enfermedad. Han dicho que yo lo tenía secuestrado. Eso es mentira”, precisó.

Te recomendamos: Roberto Palazuelos reacciona al nuevo testamento de Andrés García, ¿Hay manipulaciones?