Famosa actriz de No manches, Frida, sale del clóset con emotivo mensaje

Regina Pavón, conocida por su destacada participación en películas y series mexicanas como No manches, Frida 1 y 2, Las hermanas Guerra, Oscuro deseo y Dulce obsesión, sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre su bisexualidad.

Durante una íntima charla en el pódcast de Marco Chong, la actriz reveló detalles sobre cómo descubrió su orientación y compartió reflexiones sobre los prejuicios que enfrentan las personas de la comunidad LGBTQ+.

Regina Pavón: “Salir del clóset es injusto”

En el pódcast, Pavón expresó su postura crítica sobre la presión que enfrentan las personas no heterosexuales para declarar su orientación públicamente: “Esta cosa de salir del clóset me parece muy injusto, porque tú tienes que salir a dar declaraciones de lo que eres cuando la gente heterosexual no lo hace”, comentó la actriz.

Regina también relató una experiencia personal que marcó un momento clave en su vida.

Contó que mientras vivía con su madre, decidió invitar a una mujer con quien comenzaba a salir: “Un día estaba saliendo con una chava y la invité a la casa. Yo vivía con mi mamá todavía. Entonces, le dije: ‘Oye, mamá, voy a invitar a Joss’. Cuando llegó, le dije: ‘Oye, ma, no le hagas mucho tema de conversación porque estamos apenas saliendo’. Como que se lo solté así, literal. No fue como que un día me senté con ella y se lo dije”.

Pavón explicó que, con el tiempo, su madre fue entendiendo su orientación: “Yo creo que al principio pensó que estaba explorando, pero ahora ya sabe”, afirmó la actriz.

El descubrimiento personal para Regina Pavón

Regina compartió cómo interpretar a personajes con experiencias similares le ayudó a reconocer su propia bisexualidad. Durante la primera temporada de Oscuro deseo, su personaje enfrentaba el descubrimiento de ser bi, un proceso que resonó profundamente en la actriz:

“Fue muy loco porque yo di 80 mil entrevistas diciendo que la comunidad LGBTQ+ era lo máximo y, después de tanto decirlo, me pregunté: '¿y si yo también lo soy?’”

Regina Pavón

La actriz añadió que nunca antes se había cuestionado si era heterosexual: “Decía: ‘Tengo la virtud de poder decir: qué guapa esa mujer’, sin ningún conflicto. Pero luego me di cuenta de que también me gustaban las mujeres. Confirmadísimo: súper bisexual”.

Este descubrimiento no solo le permitió conectarse consigo misma, sino que también reforzó su convicción de vivir una vida auténtica: “Tenemos una vida para ser felices. Venimos a la Tierra a disfrutar, a amar y a ser amados”, concluyó Pavón.

Las palabras de Regina Pavón han resonado en redes sociales y medios, generando conversación sobre la visibilidad y aceptación de la diversidad sexual. Su decisión de compartir su historia refleja la importancia de romper los estigmas asociados con las orientaciones no normativas.