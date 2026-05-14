¿Ángela Aguilar presuntamente vivió otro aborto? Vidente lanza polémica declaración, ¿la cantante hace brujería?

Ángela Aguilar presuntamente habría perdido dos bebés, ¿de dónde surgen estos rumores respecto a los embarazos de la hija de Pepe Aguilar? Te contamos todos los detalles.

Cabe recordar que, meses atrás, se había hablado del un aborto presuntamente de Ángela Aguilar. ¿Ahora vivió otro?

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Vidente afirma que Ángela Aguilar presuntamente tuvo dos abortos. / IG: @pepeaguilar_oficial

¿De dónde surgen los rumores de supuestos abortos de Ángela Aguilar?

En entrevista con Ernesto Buitrón, Priscilla la Gitana, hizo una lectura de cartas y reveló que presuntamente Ángela Aguilar habría tenido dos abortos, los cuales fueron realizados supuestamente por decisión de la cantante de temas como “El equivocado” y “Ahí donde me ven”.

“Aquí está buscando pues un embarazo a pesar de que ya ha perdido, ya ha perdido barriguitas por ahí y no las ha perdido por porque Dios quiere, sino porque ella decide hacerlo. Ella es... donde interrumpe los embarazos. Aquí sale muy puesto”. Priscilla la Gitana.

Hasta el momento Christian Nodal ni Ángela Aguilar tienen hijos y su matrimonio sigue envuelto en polémicas, ahora su boda por la iglesia fue pospuesta sin ninguna fecha próxima.

Cabe recordar que, en su momento, el influencer Zorrito Youtubero aseguró contar con supuestas pruebas de que Ángela Aguilar habría estado embarazada de Christian Nodal antes de llegar al altar. No obstante, también afirmó que la familia Aguilar presuntamente la habría presionado para interrumpir el embarazo.

Aunque estas versiones fueron desmentidas a través de un comunicado e incluso se advirtió sobre posibles acciones legales contra quienes continuaran difundiendo dichas “difamaciones”, en agosto de 2025 una vidente volvió a poner el tema sobre la mesa al asegurar que, supuestamente, Ángela habría sufrido abortos espontáneos en el pasado, motivo por el que buscaría convertirse en madre mediante una “fecundación in vitro”.

“Su matriz ya ha sido muy dañada, ¿qué quiere decir esto?, que muy posiblemente la chiquita (Ángela Aguilar) ya haya tenido abortos, en los cuales el cuerpo no aguantó. No abortos por ella misma, abortos que se han dado porque no pega el chicle. Ella va a tener un embarazo por in vitro” Karla, la Santera

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Nodal y Ángela Aguilar siguen envueltos en polémicas por su matrimonio. / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Ángela Aguilar hace brujería?

Priscilla la Gitana destacó que las cartas arrojaron que Ángela Aguilar supuestamente sí hace brujería, incluso presuntamente recurre a brujos para llevar a cabo limpias y trabajos de protección.

“Efectivamente sale la carta del inicio, donde ella sí acude a diferentes tipos de de energías. Sí, aquí me sale puede ser con la energía de los ángeles, pero también me sale una energía muy densa que sí recurre a brujos como tal, sí la limpian, sí le hacen voces y sí le hacen las cuestiones porque sí se protege y sí sale que ha regresado”, dijo la vidente.

Además, agregó que la esposa de Christian Nodal cree que Cazzu es quién presuntamente le hace trabajos de brujería. Sin embargo, esto no es así, pues quién habría realizado este tipo de prácticas es Ángela Aguilar contra la argentina, lo que ha provocado que tenga tantos problemas, pues, según la vidente, la cantante de “Mucha data” y “Con otra” es una mujer kármica.

“Ángela ha creído que Cazzu tiene que ver en la brujería que le están haciendo, pero en realidad no, ella sola, pero ella sí le ha hecho a a Julieta. Sí, aquí sale. La verdad que sí es un desastre, es muy notorio como Cazzu empezó a florecer, que incluso en México la empezó a querer, es lo que te hace una mujer kármica, que la mujer kármica llora, le duele, renace y empieza a florecer”. Priscilla la Gitana.

Ante esto, la vidente agregó que “cuando llega la mujer karma a tu vida, la otra persona empieza a tener un conflicto en todos los ámbitos de su de su vida, en el amor, que ya ves como están conflictuados, que aunque ellos no los digan tanto, Ángela y Nodal están no están bien en la relación, no han podido vivir plenamente un amor, que más que un amor es un contrato. Ahí hubo fallas en cuanto a que no se hicieron las cosas como se dieron o como que pensaban que iban a pasar. Entonces, esa fue la cuestión de meterse con una mujer kármica, que en este caso viene siendo Julieta”.

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Ángela Aguilar cree que Cazzu supuestamente le hace brujería. / Capturas de pantalla

¿Cuántos años le lleva Nodal a Ángela Aguilar?

Christian Nodal nació el 11 de enero de 1999 y actualmente tiene 27 años. Por su parte, Ángela Aguilar nació el 8 de octubre de 2003 y tiene 22 años. Entre ambos existe una diferencia de aproximadamente cuatro años de edad,.

La polémica entre Cazzu y Ángela Aguilar surgió después de que Christian Nodal hiciera oficial su relación con la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, a pocos días después de anunciar su ruptura con la cantante argentina y tras el nacimiento de la hija que tuvieron juntos. A raíz de esto comenzaron a circular rumores sobre una posible infidelidad y los usuarios de redes sociales han criticado la actitud de la cantante mexicana.

Las predicciones de Priscilla la Gitana solo son predicciones, por lo que no tienen fundamentos científicos que la confirmen, asimismo, la información solamente se queda en rumores.

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