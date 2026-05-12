¿Mitzy le hace el feo a Ángela Aguilar? El diseñador revela si hará el vestido de novia de la cantante

¿Mitzy se niega a hacer el vestido de Ángela Aguilar para su boda con Christian Nodal? El diseñador respondió si trabajaría con la cantante, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

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Mitzy aclara rumores sobre Ángela Aguilar y un posible vestido de novia. / Redes sociales

¿Cuándo es la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La boda por la iglesia de Christian Nodal y Ángela Aguilar estaba prevista para llevarse a cabo en mayo, sin embargo, fue pospuesta por un motivo de seguridad, tras el operativo que se realizó el pasado 12 de febrero, donde hubo un intercambio de disparos cerca del rancho de los Aguilar, que inicialmente se detalló que se trataba de un ataque a la dinastía, lo cual fue desmentido posteriormente.

“Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito casi me explota verdad en el carro. Así que se va a posponer”. Christian Nodal.

Hasta el momento no hay una fecha oficial para la ceremonia religiosa entre Nodal y Ángela Aguilar, sin embargo, su relación sigue expuesta a diversas polémicas.

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Hasta el momento no hay fecha exacta para la boda religiosa de Nodal y Ángela Aguilar. / Instagram

¿Mitzy no quiere hacer el vestido de novia de Ángela Aguilar?

Durante un encuentro con medios, Mitzy fue cuestionado sobre si realizaría el vestido de novia para Ángela Aguilar rumbo a su boda por la iglesia con el cantante sonorense Christian Nodal; sin embargo, la respuesta del diseñador sorprendió porque destacó que no sabía que la hija de Pepe Aguilar se va a casar.

Respecto a si no trabajaría con ella por su cuerpo o por las polémicas que protagoniza debido a que presuntamente fue la tercera en discordia en la relación de Cazzu y Christian Nodal, el diseñador mencionó que trabajará con quién lo contacte sin importar ese tipo de cosas.

Asimismo comentó que la cantante de “El equivocado”, “En realidad” y “Ahí dónde me ven” hasta el momento no se ha puesto en contacto con él para el diseño del vestido, por lo que aún no se sabe quién confeccionará el vestido de novia de Ángela Aguilar; no obstante, el diseñador no cerró la puerta totalmente a hacer el vestuario de la cantautora.

"¿En serio? No, ni sé que se iba a casar. No, yo no busco cuerpo. A ver, yo soy diseñador y aquí la que llegue, lo que sea, pero no me ha contactado. Si me contacta, pues... quién sabe; yo soy diseñador y la que llegue, ese es mi trabajo”. Mitzy.

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Mitzy habló sobre Ángela Aguilar y su vestido de novia. / Redes sociales

¿Quién es Mitzy y cuántos años tiene?

Mitzy es el nombre artístico de Jorge García Cárdenas, diseñador de moda mexicano nacido en el municipio de La Huacana, en el estado de Michoacán, en 1955. Actualmente tiene 71 años y es conocido por su trabajo en televisión y por diseñar vestuarios para figuras del espectáculo en México.

A lo largo de su carrera trabajó con artistas como Verónica Castro, Olga Guillot, Lupita D’Alessio, Olga Breeskin y Thalía. Uno de sus trabajos más conocidos fue el vestido de novia que Thalía utilizó en su boda con Tommy Mottola en el año 2000. También colaboró con el estilista Alfredo Palacios y aprendió diseño de moda junto a Francis.

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