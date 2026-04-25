¿Aneliz Álvarez confirma divorcio de Ángela Aguilar y Nodal? Mamá de la cantante dice: “Ando que me lleva”

Una simple historia en redes sociales fue suficiente para encender nuevamente todo lo relacionado con la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. La responsable fue su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, quien compartió un mensaje que muchos tacharon de indirecta a su hija. ¿Qué puso?

Familia Aguilar / Redes sociales

¿Cómo surgió el rumor de presunta separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

El cantante Christian Nodal presentó “Un vals”, un tema romántico que generó controversia por su letra y posible dedicatoria, ya que ha sido vinculado con su esposa, Ángela Aguilar. Sin embargo, este tipo de canciones no es nuevo en la carrera del sonorense, conocido por su estilo sentimental, pues anteriormente, durante su relación con Cazzu, lanzó el tema “Cazzualidades”.

El estreno del videoclip del sencillo también dio de qué hablar por las reacciones que surgieron en redes sociales en torno a su protagonista, Dagna Mata, quien tiene rasgos físicos y tatuajes que recuerdan a Cazzu.

Tras la controversia, Nodal ofreció su postura y declaró: “ No soy dueño de mi nombre, ni de mi marca, ni de mi música, solo soy dueño de mi voz ”. Por su parte, la familia Aguilar se deslindó del videoclip y dejó claro que Ángela Aguilar no tuvo participación en la producción:

Cualquier afirmación sobre supuestas posturas, mensajes o participación de su parte dentro de este tema carecen de sustento. Comunicado familia Aguilar

Además, comenzaron a circular versiones sobre una posible ruptura entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. El periodista Jorge Carbajal comentó que la hija de Pepe Aguilar estaría molesta por el videoclip de “Un vals”, aunque en el programa Sale el sol se planteó la posibilidad de que todo forme parte de una estrategia publicitaria.

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Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué presunta “indirecta” lanzó Aneliz Álvarez a Ángela Aguilar, su hija?

Aneliz Álvarez, madre de Ángela Aguilar, desató una ola de especulaciones en redes sociales, ya que recientemente compartió una historia en su Instagram, que muchos tomaron como “indirecta” a la situación de Ángela.

Aneliz publicó la canción “Ando que me lleva”, canción de Antonio Aguilar y que fue interpretada por Vicente Fernández, y no solo con la imagen de “Chente”, si no hasta una animación que hicieron con “Gordo”, el perro pug de la Dinastía Aguilar.

El fragmento que Aneliz compartió fue el siguiente:

“ Cómo estoy sufriendo por tu culpa ¿Cómo voy hacer para olvidar? Ando que me lleva la tristeza ”, fragmento de la canción publicada por Aneliz Álvarez.

En redes rápidamente relacionaron la letra con lo que actualmente vive su hija Ángela, quien es el centro de críticas en redes sociales. Aunque la propia Aneliz no ha confirmado estos rumores, la conversación sigue creciendo.

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Aneliz Álvarez lanza mensaje en redes sociales / IG: anelizzilena

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron juntos tras rumores de separación?

La noche del jueves 23 de abril, el influencer Kunno compartió en sus redes sociales una fotografía tomada dentro de un avión, en la que aparece acompañado por Ángela Aguilar y Christian Nodal. En la imagen, los tres posan abrazados, mientras que la frase que acompañó la publicación, “ Felices los tres ”, fue interpretada por usuarios como una posible respuesta a los rumores que circulaban sobre la relación de la pareja.

En otra historia, también se les ve juntos en una pista de aterrizaje, donde el creador de contenido escribió: “ Mis papis ”.

Al día siguiente, durante la emisión del 24 de abril del programa Venga la alegría, se difundió otra fotografía vinculada con ese mismo viaje. En esta ocasión, la imagen fue captada antes de abordar el avión: ambos cantantes aparecen en la pista junto a una trabajadora, momentos previos al despegue.

De acuerdo con lo comentado en el matutino, un día antes Ángela Aguilar habría acompañado a Christian Nodal a un estudio de grabación en la Ciudad de México. ¿Sí es una estrategia?

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