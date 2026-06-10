¿Kenia Os y Alejandro Speitzer juntos tras ruptura con Peso pluma? Captan ¿coqueteo entre ambos? VIDEO

Kenia Os y Peso Pluma dieron por terminada su relación hace apenas unos días, tras rumores de infidelidad. Dicho suceso terminó generando más dudas que respuestas sobre su ruptura. Recientemente comenzó a mencionarse el nombre del Alejandro Speitzer, quien presuntamente... ¿tendría algo que ver con la cantante?

Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación / Redes sociales/Mezcalent

¿Cuándo terminó la relación sentimental de Peso Pluma y Kenia Os?

No se sabe la fecha exacta en que la relación entre Peso Pluma y Kenia Os llegó a su fin, y se manejó la posibilidad de la presunta pérdida de un bebé. Los rumores de una posible ruptura llegaron desde hace varias semanas, alimentados en redes sociales.

En torno a la intérprete mexicana hubieron varios zafarranchos y pleitos con la prensa, esto debido al intento de los medios de poder saber acerca de Peso Pluma.

Finalmente, el término de su relación se confirmó mediante un comunicado compartido por ambos en redes sociales, en el cual, se leía lo siguiente:

A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Kenia Os

Así se confirmó la separación de ambos, luego de un año de estar juntos.

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Comunicado de ruptura entre los cantantes Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Alejandro Speitzer y Kenia Os estarían juntos tras la separación de la cantante?

El posible “vínculo sentimental” fue notado por internautas, luego de Alejandro Speitzer y Kenia Os coincidieron en un evento. Según lo mostrado por un video, ambos habrían “intercambiado” miradas, algo que varios interpretaron como “coqueteo”.

El asunto no quedó ahí, pues luego de que existiera ese “momento” entre los dos intérpretes, usuarios en redes señalaron que ambos se “siguieron” en Instagram, una probable manera de poder interactuar más.

En otros comentarios la cosa es diferente, ya que su “follow” en redes no habría sido un tema reciente:



“Un verdadero hombre, yeeees”,

“Ya se seguían desde hace mucho” y,

“Ya la seguía, ¿o no?

Sin más por el momento, ninguno de los dos ha hecho comentario alguno a este nuevo ‘shippeo’.

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Después de las miraditas que le dió a Kenia OS, Alejandro Speitzer ha comenzado a seguirla en Instagram. pic.twitter.com/3ZQtQbpo9m — Tormenta (@Tormentazk) June 10, 2026

¿Quién es Alejandro Speitzer, actor ‘shippeado’ con Kenia Os?

Alejandro Speitzer es un actor y productor mexicano que recientemente encendió las redes con atrevida foto, quien desde niño ha estado dentro de la escena artística.

Su debut en la pantalla ocurrió a principios de la década de los 2000 en producciones infantiles de Televisa. Durante su infancia participó en telenovelas como:



Rayito de luz,

Aventuras en el tiempo y

y Cómplices al rescate.

Con el paso de los años, Speitzer terminó protagonizando series y telenovelas, algunas de ellas son:



Esperanza del corazón,

El club,

Oscuro deseo y

y Alguien tiene que morir.

Alejandro Speitzer estuvo relacionado con Ester Expósito, la famosa actriz de Élite, hace algunos años.

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