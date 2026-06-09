¿Peso Pluma y Kenia Os perdieron un bebé? Periodista da presunta información de la expareja: ¿Qué dijo?

La reciente ruptura entre Kenia Os y Peso Pluma genera más polémica aún, pues su historia de amor ha tomado un giro inesperado luego de una versión sobre un supuesto embarazo y posterior pérdida gestacional de la influencer y cantante. ¿Qué pasó?

¿Peso Pluma y Kenia Os perdieron un bebé durante su relación? / IG: @pesopluma / @keniaos

¿Cómo anunciaron Kenia Os y Peso Pluma su ruptura sentimental?

La relación sentimental que existía entre Kenia Os y Peso Pluma comenzó a generar dudas en semanas recientes, pues múltiples reportes señalaban que tenían problemas en su noviazgo y que ya hasta habían terminado.

Luego de días de rumores y especulaciones, ambos decidieron compartir un comunicado en el que hacían del conocimiento de fans y medios, el fin de su romance, tras casi un año juntos:

A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Comunicado Kenia Os

La intérprete también pidió que respetaran la decisión y privacidad del difícil momento, agradeciendo también el cariño de todos a lo largo de la relación.

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Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación / Redes sociales/Mezcalent

¿Por qué aseguran que presuntamente Kenia Os perdió un bebé de Peso Pluma?

La controversia entre Kenia Os y Peso Pluma y su presunto embarazo comenzó luego de que el periodista de espectáculos, Gabo Cuevas, compartiera en un video de TikTok una versión que, según explicó, habría sido comentada por una fuente vinculada al programa Ventaneando.

En su relato, el comunicador mencionó que Kenia Os presuntamente habría sido hospitalizada por una situación delicada relacionada con la pérdida de un bebé que supuestamente esperaba junto a Peso Pluma:

A mi compañero Roberto Hernández, a el le pasan el dato de que Kenia al parecer estaba en un hospital, en donde al parecer había llegado con gente de seguridad. (...) Les dijeron ‘guarden celulares’, el chiste es que en ese hospital a él le cuentan que Kenia estaba ahí porque había llegado por un tema bastante delicado, aparentemente, porque a mí no me consta, se dijo que ella había perdido un bebé hace unos días. Gabo Cuevas

Posteriormente, el propio Cuevas aseguró que los fans de Kenia Os se fueron rápidamente en contra de Roberto Hernández, el periodista que presuntamente habría difundido esta noticia, asegurando también que el colaborador de Ventaneando es alguien que no acostumbra “engañar” en estos temas:

Roberto es un gran periodista, él trabaja en Ventaneando, es muy cuidadoso con lo que dice y con lo que hace, si él tuvo la valentía de contarlo es porque estoy seguro que la fuente que se lo dijo, es una persona que en él confía y él confía en esa persona. Gabo Cuevas

Los seguidores de ambos artistas no tardaron en manifestar su molestia, pues no solamente no están respetando los límites solicitados por Kenia y Hassan, si no que ahora tocan un tema sumamente delicado.

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¿Qué dijeron Peso Pluma y Kenia Os sobre el supuesto bebé que esperaban?

Al momento de esta nota, ni Kenia Os ni Peso Pluma han hecho comentarios al respecto de esta nueva polémica, motivo por el cual siguen generando especulaciones.

Muchos internautas señalan que podría existir una posible demanda de parte de Kenia Os, pues puede tratarse de una acción que amerita daño moral, algo que en fechas recientes se penado por las autoridades nacionales.

Tras su ruptura, Peso Pluma levantó sospechas de presunta infidelidad, tras ser visto con una famosa cantante. ¿Fue real?

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