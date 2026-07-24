¿Batearon a Rocío Banquells de telenovela? La actriz y cantante lanza fuerte acusación contra producción

La actriz y cantante Rocío Banquells se dijo molesta recientemente luego de exhibir un proyecto televisivo que presuntamente le quedó mal, aún cuando ya había un trato de por medio. ¿Cómo fue el momento?

Rocío Banquells molesta con telenovela / Facebook: Rocío Banquells

¿Por qué Rocío Banquells se dijo molesta con una producción de telenovela?

Rocío Banquells contó recientemente una historia que la hizo “molestar”, ya que fue invitada y posteriormente confirmada para participar en una telenovela, pero lo triste para ella fue cuando la cortaron de repente.

Banquells relató que ella ya tenía hasta el libreto de los primeros 60 capítulos, y a solo un día de firmar el contrato, las cosas cambiaron:

Tengo 60 capítulos de esa telenovela que me mandaron, para que empezara a estudiarlo, se llegó a un arreglo económico, a un arreglo de imagen, etcétera, y un día antes de firmar el contrato, hablaron y dijeron: ‘pues siempre no vas‘. Rocío Banquells

Banquells expresó que este tipo de decisiones afectan no solo en el plano emocional, sino también en el profesional, definiendo esta acción como un “juego” para estas personas:

Jugar así con un artista, en mi caso, dejar proyectos que te están llamando y que dices: ‘no porque tengo este proyecto tan importante’, la verdad sí deja una tristeza muy grande. Rocío Banquells

La intérprete aseguró que, aunque afortunadamente continúa teniendo trabajo en otros ámbitos, considera que el tiempo, la ilusión y el compromiso de los artistas deben ser respetados.

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Rocío Banquells bateada de telenovela de último minuto / IG: @rociobanquells

¿Cuál es la telenovela que presuntamente rechazó de último momento a Rocío Banquells?

Aunque Rocío Banquells no mencionó el nombre de la producción durante su mensaje, diversas cuentas de espectáculos, y según Radio fórmula, la intérprete presuntamente iba a formar parte de Todavía te amaré, melodrama producido por Carlos Bardasano.

La historia estaría inspirada en “Emilia”, una telenovela escrita en 1979 por la reconocida autora cubana Delia Fiallo, considerada una de las máximas exponentes del género.

Cabe recalcar que esta información no ha sido confirmada de manera oficial , por lo que solo está basada en rumores. y especulaciones surgidos en redes sociales. ¿Será que sí?

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¿Cuáles son las telenovelas de Rocío Banquells más conocidas?

Rocío Banquells ha desarrollado una larga trayectoria en la televisión mexicana, especialmente en telenovelas, donde se consolidó como una de las villanas más recordadas del género.

En cine participó en pocas producciones, ya que gran parte de su carrera se enfocó en la actuación, la música y el teatro musical. Aquí algunos de sus trabajos más recordados:



Los ricos también lloran,

Bianca Vidal,

La fiera.

Te dejaré de amar,

Pasión,

Cuidado con el ángel,

Cuando me enamoro,

Corazón indomable, entre muchas otras.

En el ámbito personal, muchos recuerdan cuando Rocío Banquells entró en una guerra de declaraciones contra Alfredo Adame, en un hecho que fue muy polémico.

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