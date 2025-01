Rocío Banquells responde a Alfredo Adame de las razones para terminar con Mary Paz, relacionadas con su hijo

Hace algunos días, la expareja de Alfredo Adame, Susan Quintana, contó en exclusiva para TVNotas que, en su momento, el propio actor le habría contado que su matrimonio con Mary Paz Banquells terminó supuestamente, porque ella y su hijo, Diego, tendrían intimidad, según Adame.

Quintana aseguró que Adame le dijo que ese era el motivo por el que “aborrecía” tanto a Diego. Si bien la mujer dejó claro que no creía en esta versión, admitió que escuchar eso fue muy impactante para ella.

“Estábamos un día en Guadalajara, en mi casa, platicando. Me preguntó: ‘¿Sabes por qué aborrezco a mi hijo Diego?’ Le contesté: ‘Porque es el que más se parece a ti’. Me dijo: ‘Porque su mamá y él ¡tienen intimidad!’ Volteó y me dijo: ‘Te quedaste fría, ¿verdad?’ Le dije: ‘¿Cómo crees?’, y me dijo: ‘Así es. Lo creas o no’. Pensé: ‘¡Dios mío! Esto está peor de lo que yo creía”, indicó Susan Quintana.

Hasta el momento, Alfredo no se ha pronunciado ante esto. No obstante, la que sí dio su opinión fue Rocío Banquells, hermana de Mary Paz.

¿Qué dijo Rocío Banquells sobre la supuesta afirmación de Alfredo Adame sobre las razones de la ruptura con Mary Paz y la relación con su hijo, Diego?

En un encuentro con la prensa, Rocío Banquells afirmó que Alfredo Adame seguirá diciendo “cosas sin sentido” hasta que sea viejo y ya no pueda hablar más.

Rocío lamentó que sigan metiendo “en chismes” a su hermana para obtener “cinco minutos de fama” y pidió que se dejara de hablar de temas delicados “tan a la ligera”.

“Es triste que te sigan metiendo o utilizando tu nombre y tu persona para tener sus cinco minutos de fama. No pueden hablar así de un tema tan fuerte y tan horrible”, expresó.

Así fue la historia de amor entre Alfredo Adame y Mary Paz Banquells

Alfredo Adame y Mary Paz Banquells se conocieron en 1989, durante el rodaje de la novela ‘Balada por un amor’. Se enamoraron y, en 1991, contrajeron matrimonio. Poco después, tuvieron tres hijos.

Si bien todo parecía ir viento en popa, anunciaron su separación en 2017, en medio de graves acusaciones en contra del también presentador. Según la actriz, Alfredo ejercía violencia psicológica sobre ella y sus hijos.

Por su parte, Adame afirmaba que Mary Paz lo amenazaba constantemente con el divorcio y también llegaba a cortarle sus tarjetas de crédito cuando se molestaba con él. Además de llamarla “ladrona” e “interesada”.

La relación con sus hijos también fue en picada. En su momento, Sebastián Adame ha dicho que su padre lo rechazó por su orientación, algo que Adame ha negado en múltiples ocasiones. Asimismo, tanto Sebastián como sus otros dos hijos, Diego y Alejandro, han tomado partido por su madre y no tienen contacto con su papá.

¿Quién es Diego Adame, hijo de Alfredo Adame, quien es señalado de tener una relación íntima con su mamá?

Diego Adame Banquells es el primogénito de Alfredo Adame y Mary Paz Banquells. El joven no es muy activo en redes sociales y mantiene un perfil bajo, a diferencia de su polémico padre.

Se sabe que ha formado parte de algunos proyectos de doblaje en series como:

‘Ran Haitian’ en la temporada 1 ‘Tokyo revengers’

‘The brits are coming’

‘The mauritanian’

‘One dollar’

‘Samsam’

‘Mi maravillosa vida’

En su perfil de Instagram, se indica que, actualmente, es conductor de ‘Guía geek’ en ‘The pub game store’.

