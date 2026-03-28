Rocío Banquells recuerda cómo su hijo “desapareció” por más de cinco años: “Lo empaqué y lo perdí”

Rocío Banquells, una de las actrices más icónicas de México, sorprendió a todos al abrir su corazón sobre uno de los episodios más tristes de su vida: la “desaparición” de su hijo menor. La villana de telenovelas no pudo verlo por más de cinco años, algo que, hasta el día de hoy, le sigue afectando.

Rocío Banquells / Redes sociales

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¿Cómo fue la “desaparición” del hijo de Rocío Banquells?

Durante una entrevista para el programa ‘Netas divinas’, Rocío Banquells habló de sus dos matrimonios fallidos. La actriz contó que su segundo divorcio fue el más traumático, pues su exesposo, Jorge Berlanga, le robó a Rodrigo, su segundo hijo.

Banquells narró que, si bien tenía una relación tensa con Jorge debido a que la maltrató en su momento y, tras el divorcio, la dejó prácticamente sin nada, siempre incentivó una buena dinámica entre padre e hijo.

Cuando Rodrigo estaba cerca de cumplir 15 años, pidió ver a su papá. Rocío lo permitió y lo llevó al aeropuerto para que viajara a Los Ángeles, lugar donde residía Jorge. Con evidente tristeza, contó que ya no volvió a saber nada de su hijo después de esto.

Si bien contrató detectives y hasta ella misma se trasladó a Estados Unidos para buscarlo, no obtuvo respuesta. No fue hasta que su vástago cumplió 22 años que pudo localizarlo y le pidió explicaciones sobre por qué no la había contactado en todo ese tiempo. Y es que, al parecer, el padre le dijo mentiras sobre ella.

“Lo volví a ver a los 22 años. O sea, yo no tuve ese proceso del cambio de niño a adolescente. Sí, con una historia de que yo era la peor mujer del planeta, que yo deshice el hogar, la familia, y es que tienes pareja nueva y ¿cómo es posible?” Rocío Banquells

Aunque admitió que el camino fue difícil, Rocío pudo reconciliarse con su hijo “poco a poco”. Relató que también fue cuestión de aceptar que las cosas ya no eran iguales: “Fue al psicólogo. Él se dio cuenta de muchas cosas. No lo juzgo. Poco a poco hemos cimbrado el escaloncito”, manifestó.

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¿Quiénes son los hijos de Rocío Banquells?

Como se sabe, Rocío Banquells se casó en dos ocasiones. La primera con Pedro Méndez, con quien tuvo a su hija Pamela. La segunda vez fue con el productor Jorge Berlanga, con quien concibió a su hijo Rodrigo.

Tanto Pamela como Rodrigo han mantenido un perfil público bajo, por lo que se desconocen muchos aspectos de su vida. Se sabe que la primera está casada y tiene al menos un hijo.

Si bien no suele hablar mucho públicamente de sus hijos, las pocas veces que lo ha hecho, ha mencionado que son su principal motor de vida. Durante la conversación en ‘Netas divinas’, confesó que se siente muy agradecida con sus exparejas, ya que le dieron el “mejor regalo de su vida”.

Hijos de Rocío Banquells / Redes sociales

¿Quién es Rocío Banquells?

María del Rocío Banquells Núñez, mejor conocida como Rocío Banquells

Tiene 67 años.

Es media hermana de Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal.

Comenzó su carrera artística en 1970 en diversas obras de teatro.

Tras esto, se le vio en algunas producciones como ‘Los ricos también lloran’, ‘La fiera’, ‘Cuidado con el ángel’ y ‘Corazón indomable’.

Actualmente está en una relación con Jorge Siegrist. Si bien se refiere a él como “su esposo”, realmente no están casados.

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