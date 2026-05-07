Integrante de la banda El recodo suplica ayuda tras desaparición de su pequeño sobrino: “Necesita volver a casa”

La preocupación y la angustia invaden a la banda El recodo, luego de que uno de sus integrantes hiciera un llamado en redes sociales para localizar a su sobrino pequeño. La desaparición ocurrió hace apenas unos días, encendiendo las alarmas entre fans y colegas del medio. Te contamos los detalles.

La banda El Recodo / Redes sociales

¿Quién es el integrante del Recodo que sufrió la desaparición de su sobrino?

El vocalista de la banda El recodo, Ricky Yocupicio, tuvo que recurrir a sus redes sociales para pedir a sus seguidores su apoyo para localizar a su sobrino, Jesús Gabriel Yocupicio Orantes, un menor de 11 años, quien no aparece desde el pasado 30 de abril, fecha en la que se celebraba el Día del Niño en México.

Compartió, también, la ficha oficial emitida por la Comisión de Búsqueda para Personas del Estado de Sonora:

Hago un llamado urgente a todas las autoridades y a la sociedad en general. Mi sobrino (nombre del menor) desapareció el 30 de abril. (...) Por favor, ayúdame a encontrarlo, es un niño (su edad) que necesita volver a casa. Ricky Yocupicio

La noticia generó una inmediata ola de solidaridad entre seguidores, colegas del medio artístico y usuarios de internet, quienes comenzaron a compartir la publicación con la esperanza de ayudar a localizar al menor lo antes posible.

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Ricky Yocupicio / IG: rickyrecodo

¿En dónde se perdió el sobrino de Ricky Yocupicio?

Según la ficha de búsqueda compartida por Ricky Yocupicio, vocalista de la banda El recodo, no hay un lugar exacto de desaparición, solo se menciona que fue en Hermosillo, Sonora.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha dado a conocer avances oficiales sobre el caso, mientras la investigación continúa abierta.

En comentarios ya hay colegas del medio que piden por la aparición del pequeño:



“ Todo tiene que estar bien, mi pa. Ánimo! ”, escribió el Yaki,

”, escribió el Yaki, “ Ánimo, hijo. Todo estará bien ”, le comentó Jan Mauleón.

Hasta ahora, ni el cantante ni su familia han compartido mayores detalles sobre las circunstancias en las que desapareció el menor. Sin embargo, la prioridad continúa siendo obtener cualquier dato que permita dar con su ubicación.

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Ricky Yocupicio pide ayuda para encontrar a su sobrino / IG: rickyrecodo

¿Quién es Ricky Yocupicio?

Ricardo Yocupicio, mejor conocido como Ricky Yocupicio, es uno de los vocalistas más populares de la música regional mexicana en la actualidad.

El cantante se hizo famoso tras participar en el reality musical La voz México, donde recibió asesoría de la fallecida Jenni Rivera, una de las figuras más importantes del género.

Aunque no ganó la competencia, su talento vocal lo llevó a la banda El recodo, integrándose oficialmente en 2018 para ocupar el lugar que dejó Charly Pérez.

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