Restaurante de integrante de la banda ‘El recodo’ se quema y especulan sobre las causas: ¿Fue provocado?

Un integrante de la banda El recodo sufrió el incendio de su restaurante, algo que generó especulaciones en redes sociales sobre la posibilidad de que se tratara de una acción provocada. A días de lo sucedido, el músico reveló los detalles. ¿Qué dijo?

La banda El Recodo / Redes sociales

¿Qué integrante de la banda El recodo sufrió el incendio de su restaurante?

El reciente incendio en el restaurante de Jaime López Salazar, músico de la banda El recodo, generó rumores en redes sociales acerca de las causas que ocasionaron dicho evento.

El negocio, llamado “Mariscos El Atlántico”, había sido inaugurado apenas un mes antes del incidente, lo que hizo que la noticia causara mayor impacto entre sus seguidores y clientes.

Según información del medio Debate, el incendio ocurrió e sábado 11 de abril, aproximadamente a las 7:30 hrs se recibió una llamada para alertar a los servicios de emergencia para atender el siniestro.

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Jaime López Salazar, miembro de ‘El Recodo’ / IG: jaimelopezsalazar

¿Qué dijo Jaime López Salazar, músico de la banda El recodo, sobre el incendio de su restaruante?

Tras difundirse versiones que apuntaban a un posible caso de extorsión, Jaime López Salazar, miembro de la banda El recodo, rechazó cualquier vínculo con este tipo de situaciones. A través de sus redes sociales, López Salazar aseguró que nunca ha tenido conflictos con nadie:

Se han visto muchas especulaciones en redes sociales acerca de extorsiones o que cobros de piso, cuotas, etcétera, etcétera, salgo yo a decirles y a desmentir, a nosotros nunca nadie nos ha molestado, yo soy una persona gente, que viene de abajo, yo tengo mi carrera como músico, aquí en la banda el Recodo. Jaime López Salazar

Asimismo, confesó el impacto emocional que le dejó el siniestro. Reconoció haber sentido impotencia e incluso haber llorado ante la situación, aunque subrayó que lo más importante es que no hubo personas lesionadas: “ Bendito Dios no había nadie, una persona, ni un trabajador, un velador, nada en ese momento y que fueron puras pérdidas materiales ”, señaló.

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¿Jaime López Salazar, miembro de la banda El recodo, reabrirá su restaurante?

Solo unos días han pasado desde el incendio y, aunque muchos creían que podría tratarse de una situación que lo llevaría a cerrar de manera definitiva su negocio, el integrante de la banda El recodo tiene otros planes.

A través de sus redes sociales, informó que este martes 14 de abril, en punto del mediodía, las 12:00 horas (tiempo de Mazatlán), el lugar volvería a atender a sus clientes de manera normal: “ Vamos a regresar más fuertes ”, aseguró.

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