Julio Preciado habla sobre su estado de salud tras hospitalización: “Sentía que me estaba muriendo”

Julio Preciado dio una actualización de su estado de salud, luego de que fue ingresado de emergencia al hospital por una neumonía, ¿qué se la provocó? Te contamos todos los detalles de lo que dijo el cantante.

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Julio Preciado tras hospitalización: así evoluciona su estado de salud. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Julio Preciado que fue hospitalizado?

Julio Preciado fue hospitalizado de emergencia el sábado 28 de marzo en Mazatlán, Sinaloa, por una neumonía y no se trataba de complicaciones con el trasplante de riñón al que se sometió hace algunos años.

“Fue un susto nada más, una neumonía típica que me pegó el día sábado, pero ya estamos bien. No se preocupen, todo al 100. Un poco de cuidados, nada más, pero, por lo demás, créanme que me siento muy bien”, dijo ante medios el reconocido cantante.

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¡De último momento! Julio Preciado rompe el silencio tras hospitalización. / Redes sociales

¿Por qué le dio neumonía a Julio Preciado?

Julio Preciado recientemente dio una actualización sobre su estado de salud, reconociendo que la neumonía fue provocada por un suero que se puso un día antes y que no pudo arrojar, por lo que se acumuló en su pulmón derecho.

“La libré otra vez con una neumonía que me pegó el sábado pasado, ya supimos el motivo, fue por un suero que me puse un día antes, no alcancé a arrojar el líquido del suero y se acumuló en el pulmón derecho, fue una decisión mía, yo tuve la culpa”, dijo frente a los medios de comunicación.

Además, agregó que le hicieron un estudio en el corazón y salió bien, a la par que señaló que no le teme a la muerte, pero sí tiene respeto por ella.

“Me hicieron un estudio del corazón y salí perfectamente bien y no hubo ningún problema. Sentí que me ahogaba, es psicológico, se vuelve psicológico, pero ya muy bien. Gracias a Dios. Soy un consentido de Dios, sentía que ya me estaba muriendo. (Tengo) mucho respeto (a la muerte), pero miedo ya no, ya la conozco”, mencionó Preciado.

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¡Susto con Julio Preciado! Tras hospitalización, revela cómo está su salud. / Redes sociales

¿Quién es Julio Preciado?

Julio Preciado es un cantante originario de Mazatlán, Sinaloa, nacido el 1 de diciembre de 1966. Inició estudios en comunicación, aunque decidió dejarlos para dedicarse de lleno a la música. Desde joven mostró interés por el canto, con la intención de convertirse en baladista, inspirado en figuras como José José. Sus primeros pasos se dieron en escenarios locales, donde comenzó a cantar en una discoteca, lo que le permitió integrarse posteriormente a agrupaciones como Banda Tiburón.

Su trayectoria dentro del regional mexicano se consolidó al integrarse a agrupaciones como la Banda El Limón y más tarde a la Banda El Recodo en 1992, donde permaneció alrededor de seis años y medio como vocalista principal. Durante ese periodo participó en múltiples producciones discográficas y aportó su estilo interpretativo a la agrupación, lo que marcó una etapa relevante en su carrera dentro del género.

En 1998 inició su etapa como solista al formar Banda Perla del Pacífico, con la que desarrolló un proyecto propio que incorporó distintos ritmos como balada, ranchera, bolero y cumbia, sin dejar de lado la esencia de la banda sinaloense. A lo largo de los años ha lanzado diversas producciones discográficas y se ha presentado en escenarios de México y Estados Unidos, incluyendo recintos como el Auditorio Nacional, donde también ha conmemorado etapas importantes de su trayectoria musical.

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