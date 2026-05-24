Pepillo Origel asegura que Cristian Castro lo ignoró en pleno palenque: “Seguramente le caigo gordo”, dice

La presentación de Cristian Castro en el Palenque de Aguascalientes dio de qué hablar luego de un momento que involucró a Juan José Origel. Durante el encuentro entre ambos, el cantante protagonizó una actitud que fue interpretada por ‘Pepillo’ como un desplante en medio de los rumores y pleitos del cantante con su mamá Verónica Castro. Te contamos todo.

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¿Qué pasó entre Pepillo Origel y Cristian Castro en el Palenque de Aguascalientes? / Redes sociales

¿Cristian Castro está peleado con Verónica Castro?

La relación entre Verónica Castro y Cristian Castro se vio envuelta en una polémica luego de que la actriz habló sobre la supuesta relación sentimental de su hijo con Victoria Kühn, hija de personas cercanas a ella. En un principio, la actriz expresó entusiasmo por el romance e incluso compartió su felicidad por la noticia. Sin embargo, la situación cambió cuando el intérprete negó tener una relación amorosa y aseguró que Victoria únicamente era su amiga.

Las declaraciones del cantante provocaron molestia en la cantante, quien señaló que quedó en una posición complicada frente a la familia de la joven, a quienes conoce desde hace años. Durante una transmisión de Ventaneando, Verónica Castro habló sobre el tema.

“Quedo mal con los papás de ella. Yo conozco a su mamá de Victoria, hace ya muchos años. Entonces no puede decir: ‘Esta chica, esta muchacha’. No, es una mujer hecha y derecha… Si dijo que no y se echó para atrás, pues la verdad, qué güey”. Verónica Castro.

La tensión aumentó después de que la actriz también reveló que no recibió una llamada de Cristian Castro durante el Día de las Madres. Según contó, el cantante únicamente le envió flores, gesto que no evitó que externara su molestia frente a las cámaras. “No me ha hablado por teléfono. No me habló el Día de las Madres. Mandó unas pi… florecitas, que se las meta donde ya sabe”, declaró Verónica Castro al hablar sobre la distancia que actualmente existiría con su hijo.

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Cristian Castro en el Palenque de Aguascalientes. / Redes sociales

¿Cómo fue el concierto de Cristian Castro en el Palenque de Aguascalientes?

Durante su presentación en el Palenque de Aguascalientes, Cristian Castro realizó un recorrido por distintas etapas de su trayectoria musical con un repertorio que incluyó algunos de los temas más conocidos de su carrera. A lo largo de la noche interpretó canciones como “Amor”, “Lloviendo estrellas”, “Sólo dame una noche”, “Azul”, “No podrás” y “Yo quería”, mientras el público acompañaba varias de las interpretaciones desde sus lugares dentro del recinto.

El concierto también incluyó popurrís, versiones especiales y algunos homenajes musicales. Cristian Castro interpretó temas como “Por amarte así”, “Mi vida sin tu amor”, “Volver a amar” y “Lloran las rosas”, además de presentar una versión de “It’s a Heartache”, popularizada por Bonnie Tyler, y “El triste”, éxito de José José. Durante la velada también sonaron “Verónica”, “Así era ella”, “No puedo arrancarte de mí” y “Nunca voy a olvidarte”, esta última en versión salsa.

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‘Pepillo’ Origel recuerda incómodo momento con Cristian Castro. / Redes sociales

¿Cristian Castro hace desplante a ‘Pepillo’ Origel?

Durante la conversación en Con permiso, Juan José ‘Pepillo’ Origel explicó que asisitió al concieto de Crisitian y que este no lo peló. El momento le llamó la atención porque, según recordó, en otras ocasiones había convivido con distintos artistas durante sus presentaciones en palenques. El conductor relató que incluso llegó desde días antes a la Feria de Aguascalientes para asistir al show de Cristian Castro, aunque finalmente no hubo interacción entre ambos durante el concierto.

“Antes tú ibas a los palenques y aquí andaba el cantante, aquí te pasaba. Yo brindaba con don Vicente (Fernández), con Dulce, con Ana Gabriel, hasta con Luis Miguel vino, me abrazó y todo. Este ni me peló, ni me volteó a ver, ni nada”, comentó Origel mientras compartía la experiencia con Martha Figueroa.

Pese a lo ocurrido, el conductor señaló que no mantiene una amistad cercana con Cristian Castro y consideró que eso pudo influir en la situación. Durante el relato, ‘Pepillo’ Origen también mencionó que desconoce si existe algún motivo personal detrás de la actitud del cantante, aunque aseguró que prefirió tomarlo con calma tras lo sucedido en el recinto.

“Ay, dije: ‘Seguramente le caigo gordo’. Digo, sabrá Dios. No tengo ninguna amistad con él. También es eso, porque si ha estado alguien que yo conozco, pues me hago la seña y así”, expresó el periodista al recordar el momento vivido durante la presentación en el Palenque de Aguascalientes.

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