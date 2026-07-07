AB Quintanilla lanzaría dardo a Ángela Aguilar por interpretar canciones de Selena: “No te lo pongas” VIDEO

La polémica rodea nuevamente a Ángela Aguilar, esta vez por su interpretación de algunos de los temas más emblemáticos de Selena Quintanilla. Quien reaccionó de manera contundente fue AB Quintanilla, hermano de la fallecida cantante y compositor de varios de sus mayores éxitos. ¿Qué dijo?

Ángela Aguilar y sus covers a Selena Quintanilla / Redes sociales

¿Qué canción de Selena Quintanilla fue interpretada por Ángela Aguilar?

Esta no es la primera ocasión en que Ángela Aguilar se convierte en tendencia por su “vínculo” con Selena Quintanilla. A lo largo de los últimos años, la cantante ha protagonizado diversos episodios que han generado comentarios entre los seguidores de la llamada “Reina del Tex-Mex”.

Recientemente volvió a surgir un video en el que aparece Ángela Aguilar dando un show, en este caso, interpretando “Como la flor”, una de las canciones más icónicas de Selena a lo largo de su trayectoria.

En el concierto llevado a cabo en Colombia, muchos reprobaron la interpretación de la hija de Pepe Aguilar, algo que se ha vuelto común en redes sociales durante las fechas recientes.

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Ángela Aguilar cantó “Como la flor” de Selena Quintanilla / Redes sociales

¿Qué dijo AB Quintanilla sobre la interpretación de Ángela Aguilar de la canción “Como la flor”?

AB Quintanilla protagoniza una nueva polémica contra Ángela Aguilar, pues considera que las composiciones de Selena deben respetar su esencia original. El músico utilizó una comparación para explicar su postura y aseguró que hay mezclas musicales que, desde su punto de vista, simplemente no funcionan.

La ópera no se mezcla con la cumbia, punto. Cuando escucho esa combinación es como destruir mi arte. Esas canciones fueron compuestas por mí y tienen trabajo duro. Si el zapato no te queda, no te lo pones. A.B: Quintanilla

Aunque nunca mencionó directamente el nombre de Ángela Aguilar, las declaraciones surgieron después de que la joven asegurara que desde pequeña acudía a clases de Ópera, recursos que utilizó en su interpretación de “Como la flor”.

En comentarios varios están del lado de Quintanilla, pues no les gusta el estilo que Ángela integra a las canciones:



“Te hablan Ángela Aguilar”,

“Don Quintanilla, por favor demándela” y,

“Uy, hasta a mí me dolió”.

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¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar a las recientes declaraciones de AB Quintanilla?

Hasta el momento no ha habido una respuesta de Ángela Aguilar, pues tampoco se trató de un ataque directo hecho por AB Quintanilla, hermano de Selena.

De hecho, hace casi dos meses, Ángela escribió una carta a la familia Quintanilla, misma que pretendía justificar sus homenajes a la fallecida cantante. Muchos aseguran que esto fue una respuesta de AB a dicho mensaje.

Apenas en diciembre de 2025, se confirmó la muerte del padre de Selena Quintanilla, algo que conmocionó a los seguidores de la cantante.

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