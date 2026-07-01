Ángela Aguilar reaparece con la camiseta de México y las redes le recuerdan cuando dijo ser “25% argentina”

La presencia de Ángela Aguilar en el partido entre México y Ecuador durante el Mundial 2026 terminó robándose parte de la conversación en redes sociales. Aunque la cantante acudió al Estadio Azteca para apoyar a la Selección Mexicana, miles de usuarios aprovecharon la ocasión para recordarle la polémica declaración que hizo tras la victoria de Argentina en la Copa del Mundo de 2022. ¿no la perdonan?

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Así se les vio a Nodal y Ángela Aguilar en el Estadio Azteca / Redes sociales

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre ser “25% argentina” y por qué sigue generando polémica?

La controversia nació después de la final del Mundial de Qatar 2022, cuando Ángela Aguilar publicó el mensaje:

“No te lo puedo explicar porque no vas a entender. 25 por ciento argentina, 100 por ciento orgullosa”. Ángela Aguilar

Aunque para algunos se trató simplemente de una forma de expresar orgullo por sus raíces familiares, otros interpretaron la publicación como una falta de apoyo hacia México, país con el que la cantante ha construido gran parte de su carrera artística.

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¿Por qué criticaron a Ángela Aguilar durante el partido de México vs Ecuador?

La participación de Ángela Aguilar en el México vs Ecuador no pasó desapercibida entre los internautas. Apenas comenzaron a circular imágenes de la cantante apoyando a la selección nacional, usuarios recordaron la publicación que realizó en diciembre de 2022 tras el campeonato mundial conseguido por Argentina.

Desde entonces, cada vez que Ángela Aguilar se relaciona públicamente con algún evento futbolístico, especialmente cuando involucra a México o Argentina, el mensaje vuelve a ser tema de conversación.

Por esa razón, durante el encuentro mundialista, las redes sociales se llenaron de comentarios irónicos como:



“No que era argentina, ahora sí muy mexicana”.

“El Mundial pasado era de Argentina, de verdad no la entiendo”.

“Ahorita sale a decir que su abuela Flor Silvestre fue delantera de la selección femenil”.

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Nodal y Ángela Aguilar en el partido México vs. Ecuador / Redes sociales

¿Ángela Aguilar es argentina? La verdad detrás de la polémica del “25% argentina”

La controversia tiene su origen en las raíces familiares de la artista. Aunque Ángela Aguilar nació en Los Ángeles, California, forma parte de una de las dinastías mexicanas más reconocidas de la música gracias a sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Por el lado materno existe una conexión directa con Argentina. Su abuela materna, Eva Mendoza, nació en Buenos Aires, motivo por el que la cantante aseguró tener un porcentaje de ascendencia argentina.

Tras la polémica generada en 2022, Pepe Aguilar salió a respaldar públicamente a su hija y explicó el origen de la declaración.

“Mi esposa es mitad argentina y mi suegra es cien por ciento de Buenos Aires. Lo que dijo Ángela es real”. Pepe Aguilar

La explicación buscó aclarar que la cantante no estaba negando sus raíces mexicanas, sino reconociendo una parte de su historia familiar. Sin embargo, para muchos usuarios el mensaje llegó demasiado tarde y el tema quedó instalado en la memoria colectiva de las redes sociales.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Qué respondió Ángela Aguilar tras la polémica por su ascendencia argentina?

Después de las críticas que recibió hace algunos años, la cantante decidió aclarar cuál era su intención al publicar aquel mensaje relacionado con Argentina.

Según explicó, nunca buscó generar división ni provocar molestia entre sus seguidores mexicanos. De acuerdo con sus declaraciones, simplemente quiso compartir la emoción que sintió por el resultado deportivo y por una parte de su herencia familiar.

“No supe expresarme bien. Solo quería compartir mi alegría por el triunfo deportivo sin intención de ofender a nadie”. Ángela Aguilar

A pesar de la explicación, la controversia se convirtió en uno de los episodios más comentados de su carrera y continúa reapareciendo cada vez que Ángela Aguilar se involucra en eventos relacionados con el futbol.