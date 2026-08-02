¿Concierto de Christian Nodal cancelado por petición de colectivo? ¡Grupo acusa a esposo de Ángela Aguilar!

La participación de Christian Nodal en un próximo evento en León, Guanajuato, ha generado una nueva polémica antes de su presentación programada para el próximo mes de noviembre. Diversos colectivos han mostrado su inconformidad ante el evento. ¿Por qué?

¿Cancelan concierto de Christian Nodal en León, Guanajuato? / IG: @nodalistavip / @nodal

¿Qué concierto dará Christian Nodal en noviembre de 2026?

Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, es uno de los artistas confirmados para el 15 de noviembre en la Feria Internacional del Globo en León, Guanajuato, evento que reúne a miles de turistas en el bajío mexicano.

Nodal compartirá el 15 de noviembre con el cantante Xavi, por lo que habrá doble participación del regional mexicano durante esta noche, siendo un día atractivo para los fans del género.

Aunque para muchos esto suena tentador, un gran grupo se ha opuesto a la presentación de Christian Nodal en la Feria Internacional del Globo, ¿su polémica con Cazzu parece seguir acarreándole problemas?

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¿Cancelan concierto de Christian Nodal en la Feria Internacional del Globo? / Redes sociales

¿Por qué no quieren que Christian Nodal cante en la Feria Internacional del Globo 2026?

Un colectivo feminista de Guanajuato manifestó públicamente su rechazo a que el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, forme parte del cartel del evento, al considerar que su presencia envía un mensaje contradictorio frente a las denuncias y debates sobre violencia contra las mujeres.

La página de Facebook “Red Feminista León” difundió un comunicado en el que cuestionan que un espacio público tan importante otorgue visibilidad a una figura señalada por presuntas conductas relacionadas con violencia económica y violencia vicaria:

Mientras las mujeres seguimos enfrentando feminicidios, desapariciones, violencia familiar, violencia digital, violencia vicaria, violencia económica (...) privilegiando la proyección de figuras cuya imagen pública ha sido ampliamente cuestionada. Red Feminista León

Los comentarios son relacionados a los problemas que Christian Nodal a tenido con Cazzu, pues el cantante ha sido señalado por miles de personas de ejercer violencia a la intérprete argentina.

¿Será que cancelan el concierto de Christian Nodal en la Feria Internacional del Globo 2026?

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¿Christian Nodal confirma cancelación de concierto en la Feria Internacional del Globo 2026?

Pese a la polémica, ni los organizadores del Festival Internacional del Globo 2026, ni Christian Nodal, han anunciado cambios en la programación oficial, por lo que todo se mantiene normal.

¿Christian Nodal cancela concierto en Guanajuato? / Redes sociales

Christian Nodal continúa programado para presentarse el domingo 15 de noviembre, compartiendo la jornada con el cantante Xavi y otros artistas como Molta, Chill&Go, Fragmenter, Charlikoi, Maddox M, Max Miranda y Ariboy.

Christian tampoco ha contestado a esta controversia, y tampoco se espera que responda en próximos días.

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