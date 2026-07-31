¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se casan por la iglesia? Kunno asegura que tienen preparada una sorpresa

Luego de que se especulara que Ángela Aguilar está embarazada de Christian Nodal, nuevas declaraciones de Kunno sobre los intérpretes de “Dime cómo quieres” han comenzado a desatar sospechas de una posible boda religiosa. ¿Reveló la fecha? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: ¿Ángela Aguilar se quitó el tatuaje de Christian Nodal? Una foto desata rumores

¿Nodal y Ángela Aguilar se casan por la iglesia? / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la boda religiosa de Ángela Aguilar y Nodal?

Después de que se habló de una supuesta boda religiosa en mayo de 2026, Christian Nodal reveló la razón por la que ya no se casó con Ángela Aguilar como estaba planeado. Fue en abril, cuando en una entrevista en el canal ‘Versión Original’ se sinceró sobre el tema y confesó:

“Hemos hablado mucho de casarnos en mayo y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo”, explicó el intérprete de regional mexicano. De acuerdo con Nodal, su decisión se debía a que buscan que su enlace matrimonial sea en Zacatecas, pero situaciones ajenas a ellos impidieron consumar sus planes.

“Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito casi me explota, ¿verdad?, en el carro. Así que se va a posponer”, explicó Christian Nodal sin dar una nueva fecha para el enlace matrimonial con la hija de Pepe Aguilar.

Lee: Christian Nodal quiso extorsionar a Dagna Mata, modelo parecida a Cazzu, reporta Javier Ceriani: VIDEO

Nodal y Ángela Aguilar pospusieron su boda religiosa. / Redes sociales

¿Kunno revela nuevos detalles de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Tras las declaraciones de Christian Nodal, no se había abordado nuevamente el tema del enlace hasta un reciente encuentro de Kunno con la prensa, donde habló de una supuesta sorpresa que Ángela y Nodal tienen para sus seguidores.

“He hablado con ellos para ver qué puedo decirles y más adelante les tenemos ya una sorpresa, algo divertido para todos ustedes que siempre han estado aquí apoyando”, explicó el exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy.

Pese a que no mencionó directamente el tema de la boda religiosa, cuando una reportera le preguntó si la sorpresa estaba relacionada con un trend sobre su enlace matrimonial por la iglesia, respondió:

“Más que un trend es como… Es que no puedo arruinar la sorpresa, pero no es un trend, es una invitación colectiva, alguna sorpresa”. Kunno

Te recomendamos: Jaime González se sincera sobre los problemas legales con Nodal, su hijo: “Soy el creador de la carrera”

¿Qué sabe Kunno sobre el supuesto embarazo de Ángela Aguilar y Nodal?

En medio de las sospechas de su posible boda religiosa, usuarios comenzaron a difundir un video en el que se observa a Ángela Aguilar con traje negro entallado, lo que hizo que algunos señalaran que lucía un vientre abultado.

Además, de dicha observación, otros mencionaron que a lo largo del clip se toca el vientre en diferentes ocasiones, lo que desató rumores de supuesto embarazo, los cuales ya fueron desmentidos por Kunno, quien asegura que siguen disfrutando de su amor sin hacer crecer la familia:

“La gente ya no sabe ni qué decir, pero no, están a gusto, están cómodos, disfrutando el aniversario que estuvieron ahí en su casa. Andan tranquilos”, concluyó Kunno, desatando sospechas de boda religiosa.

No te pierdas: Conductora narra incómodo momento con Christian Nodal; afirma que Ángela Aguilar la defendió: “Se enojó”