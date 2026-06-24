Conductora narra incómodo momento con Christian Nodal; afirma que Ángela Aguilar la defendió: “Se enojó”

En medio de las polémicas familiares, Christian Nodal enfrenta una nueva controversia. Y es que una presentadora narró el incómodo momento que vivió con él. También contó la reacción de Ángela Aguilar, esposa del cantante, ante toda esta situación. Te platicamos los detalles.

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Nodal se peleó con una presentadora / Redes sociales

Así fue el incómodo momento que vivió Belinda Urías con Christian Nodal

En un encuentro con la prensa, la conductora Belinda Urías admitió no tener un buen concepto de Christian Nodal. Y es que narró que, en su momento, el esposo de Ángela Aguilar, presuntamente, habría sido muy grosero con ella.

Según su versión, todo ocurrió hace algunos años, durante los promocionales del tema ‘Dime cómo quieres’. En una entrevista que le realizaba a la hoy pareja, Nodal estaba “dando vueltas” en su silla y no contestaba sus preguntas.

“Estaba conmigo en una entrevista que hicimos en tiempos de pandemia, cuando sacaron este sencillo con Ángela Aguilar. La verdad es que no se portó muy bien. Estaba en una silla de escritorio dando vueltas y yo preguntando”. Belinda Urías

Mencionó que fue Ángela Aguilar quien, aparentemente incómoda, le dijo no saber por qué del comportamiento del artista. Urías dijo que la joven fue la que le terminó respondiendo.

“Hasta Ángela me dijo: ‘No sé por qué Christian no te quiso contestar pero te voy a contestar yo’. Y él le dijo: ‘Pues tú aprovecha’. Dándole espacio para que ella hable. Hasta yo me quedé así. Se le olvidó a la Ángelita que hasta se casó con él”, manifestó.

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¿Qué pasó entre Christian Nodal y Belinda Urías?

La conductora Belinda Urías relató que, años después, se encontró a Christian Nodal en un evento. Allí aprovechó para “reclamarle” sobre el tema. La presentadora dijo que el artista se enojó con ella.

“Cuando tuve la oportunidad, le dije y se enojó mucho que le dijera. Me quedé así como (impactada). Yo todavía así como que borrón y cuenta nueva. No le cayó en gracia. A lo mejor me pasé porque le dije: ‘A lo mejor no me quieres porque me llamo Belinda’ y todavía se enojó más”, indicó.

También habló sobre la actitud de Ángela Aguilar y aseguró que la celebridad era muy “educada”, a diferencia de Nodal.

“A mí a Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar me los trajeron de chiquitos. Conmigo ella empezó en Bandamax. Después del evento con esta entrevista, ya no he tenido oportunidad de volver a verla. Solo me tocó verla en Mazatlán. En su momento me pareció muy educada. Se ve el linaje, los años que lleva en el medio”, puntualizó.

Nodal habría sido muy grosero con Belinda Urías / Mezcalent/Redes sociales

¿Quién es Belinda Urías, conductora que se peleó con Christian Nodal?

Belinda Urías es la hermana de Cynthia Urías, conductora de ‘Cuéntamelo Ya!’. Al igual que Cynthia, siguió el camino artístico y también se convirtió en una de las presentadoras más influyentes de México.

Ha trabajado en Bandamax y estuvo en el reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Es madre de tres hijos y cuenta con más de 200 mil seguidores en redes sociales.

Hasta el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado sobre la presunta pelea que habría tenido con Belinda. En tanto que la mayoría de los fans han tomado las declaraciones de esta última como verdad.

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