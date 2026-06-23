¡Nodal podría demandar a su papá! “Se embolsa más de 40 millones... si falta dinero y no paga, ¡cárcel!”, dicen

La reciente intención de Christian Nodal de registrar la marca ‘El Forajido’, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, habría abierto un nuevo capítulo en los conflictos que rodean al cantante. Y es que el trámite se complicó luego de que un grupo que lleva el mismo nombre presentara un escrito de oposición el pasado 15 de mayo, situación que, según una fuente cercana a él, representa un obstáculo más para finalmente obtener los derechos de su propia identidad y música e independizarse económicamente.

Mira: ¿Christian Nodal subió al escenario a una influencer que criticó a su hija? La polémica que explotó

IG

¿Quién controla la marca, la imagen y las ganancias de Christian Nodal?

También destapa la forma en la que Jesús Jaime González Terrazas, padre de Nodal, presuntamente, abusa de su propio hijo. “Christian trata de llevar una relación tranquila con su padre, pero ya se dio cuenta de que, aunque se ponga otro nombre, como ‘El Forajido’, para percibir todas sus ganancias sin repartirlas, no es factible. Este nombre ya está registrado por un grupo musical. Podrían llevar un procedimiento de juicio (por derechos de autor). Si el grupo cuenta ya con registro activo del nombre, Nodal no podrá utilizarlo. Si insiste en hacerlo, sería acreedor a una multa. El problema aquí es el padre, por todo lo que hay detrás...”.

Aparentemente, Christian fue engañado hace unos años:

“Cuando el padre de Nodal supo de las intenciones de su hijo de cambiar el nombre, consultó con su abogado y le dijo que nada procedería. El padre es el dueño absoluto de Nodal hasta aproximadamente 2032. Christian firmó un contrato cuando tenía 21 años. Era un chavo inexperto, no sabía qué firmaba. Lo hizo y su padre ni siquiera le dio copia de eso”. Fuente de TVNotas

Aunque el cantante lograra impulsar nuevas marcas o proyectos comerciales, no tendría control sobre los ingresos que estos generen, debido a acuerdos previos relacionados con la administración de su imagen y nombre artístico: “La situación tiene muy desgastado a Christian. Siente que ha trabajado durante años para construir su carrera y que muchas de las decisiones importantes ya no dependen de él. No entiende el porqué de estas acciones, si desde que despegó su fama ha apoyado a sus padres”.

Lee: ¿Cazzu pierde la custodia de su hija? Confrontó a Nodal en los juzgados por el futuro de la menor, revelan

Christian Nodal se habría distanciado de sus papás / Redes sociales

¿Cómo reparte el dinero el papá de Christian Nodal y por qué se lleva la mayor parte?

La fuente asegura que el tema que más lastima al esposo de Ángela Aguilar, Nodal, es que su padre tenga que ver con el reparto de las ganancias generadas.

“Está cansado. Él es quien sube a los escenarios, quien compone, graba, realiza giras y carga con toda la presión mediática, pero las ganancias están repartidas así: su padre el 50%, Nodal el 40% y la mamá el 10%. Tras las polémicas, el padre nombró legalmente a su esposa, Silvia Cristina Nodal Jiménez, como dueña de la marca ‘Nodal’. El papá es dueño de la imagen y el accionista mayoritario, percibe el dinero de entradas, regalías y mercancía de Nodal. Se lleva la mejor tajada. En un mes, incluyendo una presentación, la familia gana más de 40 millones de pesos, aproximadamente. Dime si no es negocio para el papá”.

Mira: Christian Nodal involucrado en pelea con fan en estacionamiento; filtran VIDEO del ataque ¿qué pasó?

IG

¿Christian Nodal podría demandar a su padre por el manejo de sus cuentas y ganancias?

Nos revela que, presuntamente, el padre de Christian Nodal hace cuentas, cobra y, días después, le da su parte al hijo:

“Esto podría dar un giro si Nodal se decide y olvida que es su padre. Podría demandar penalmente a su progenitor por mal manejo de cuentas. En muchas ocasiones, el cantante le ha solicitado que le rinda cuentas, le ha pedido papeles y cómo saca las ganancias, pero el señor no le manda nada. Solo le dice que sí, pero no cuándo. Si Christian logra comprobar que no hay transparencia en el manejo del dinero, procede el delito de administración fraudulenta, y si faltara dinero y no lo paga, podría pisar la cárcel”.

¿Cree el padre de Christian Nodal que Ángela Aguilar y su familia podrían quedarse con parte de su fortuna?

Finalmente, nos explica las supuestas razones del supuesto encaje del padre de Christian Nodal :

“Christian le ha pedido a su padre llevar la fiesta en paz, pero la avaricia lo ciega. El señor es ventajoso e inhumano. Siente que, si le da libertad a su hijo, la ganona sería Ángela Aguilar (esposa de Nodal) y su familia. Prefiere ser él quien lleve la batuta que exponerse a que hasta en la calle dejen a su hijo. Esperamos que el señor entre en razón y libere a su hijo para que pueda representarse solo. Está bien que manejara al inicio su carrera, pero que no le pique los ojos, es su propia sangre”.

Redes sociales

¿Qué dijo el Grupo Forajido sobre el intento de Christian Nodal de registrar la marca El Forajido?

El Grupo Forajido aseguró tener el nombre registrado y que lo usan desde hace más de 30 años en el ambiente musical. Declararon que agregar el artículo ‘El’ no diferencia ambas marcas.

En 2022, Nodal lanzó un EP bajo el título de Forajido. también hizo una gira con el mismo nombre, y en redes sociales así se apoda. / IG

¿Cuáles han sido los mayores escándalos de Christian Nodal a lo largo de su carrera?

FEB. 2022: DISQUERA DEMANDÓ A SUS PAPAS

Por el presunto delito de fraude genérico y falsificación de documentos a Universal Music. Habrían simulado contratos para apropiarse del material que Christian grabó con la empresa.

Por el presunto delito de fraude genérico y falsificación de documentos a Universal Music. MAR. 2022: TRIBUNALES.

La demanda obligó a Nodal a comparecer en los juzgados del Reclusorio Oriente de la CDMX.

La demanda obligó a Nodal a comparecer en los juzgados del Reclusorio Oriente de la CDMX. 26 DE MAR: DEJA PLANTADO SHOW EN COLOMBIA.

Al parecer, Nodal no viajó a tiempo y no alcanzó a llegar, por eso cancelaron y el público enfureció. Se dijo que incumplió por andar con mujeres en Los Ángeles.

Al parecer, Se dijo que incumplió por andar con mujeres en Los Ángeles. 2026: Continúan sus problemas legales y familiares. Recientemente canceló 2 de sus presentaciones.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.