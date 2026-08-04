Alicia Villarreal enfrenta nuevo conflicto legal y ¡no conoce al demandante! Da detalles: “Es una injusticia”

La cantante Alicia Villarreal enfrenta un nuevo conflicto legal, poco después de estar en el centro de la conversación por los rumores de una supuesta ruptura con su actual pareja, Cibad Hernández.

Sin embargo, esta vez el problema podría ser mucho más serio, pues la intérprete fue notificada de una demanda de tipo laboral que incluso habría derivado en el embargo de una de sus propiedades y una posible exigencia económica de ¡11 millones de pesos!

¿Cómo comenzó este nuevo problema legal para Alicia Villarreal y por qué aseguran que podría perder una de sus propiedades? Te contamos.

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Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Cuál es la nueva demanda que enfrenta Alicia Villarreal?

En días recientes, se dio a conocer que la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ enfrenta un nuevo proceso legal por un presunto conflicto laboral que, de acuerdo con su defensa, no estaría relacionado directamente con ella.

De acuerdo con su abogado, Gerardo Rincón, actualmente existen dos procesos legales en contra de Alicia Villarreal. El primero está relacionado con el embargo de una de sus propiedades, procedimiento que la defensa considera irregular, pues el domicilio en el que se ejecutó no correspondería al señalado en la notificación.

El segundo proceso es por un supuesto conflicto laboral, en el que se le exige a la cantante el pago de más de 11 millones de pesos. Sin embargo, Rincón sostiene que la persona que reclama dicha indemnización no habría trabajado directamente para Alicia, sino para su expareja, Cruz N.

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Alicia Villarreal / Mezcalent

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre el embargo de una de sus propiedades?

Alicia Villarreal no tardó en pronunciarse ante la nueva problemática legal que enfrenta. La cantante y su defensa legal consideran que se trata de una situación injusta, por lo que han decidido tomar acciones para defenderse.

Por una parte, está el tema del embargo realizado en una de las propiedades de la intérprete de ‘Ay papacito’, el cual, de acuerdo con su defensa, habría sido efectuado en un domicilio que no correspondía al señalado en el proceso.

Por otra parte, Alicia Villarreal aseguró que no es la primera vez que enfrenta una situación de este tipo, por lo que decidió defenderse legalmente y dejar el caso en manos de sus abogados.

La cantante también dejó claro que no puede estar presente durante todo el proceso legal, pues continuará con sus presentaciones en vivo. Explicó que necesita seguir trabajando para obtener recursos que le permitan cubrir la manutención de sus hijos y, además, apoyar a su mamá, quien actualmente representa “una preocupación grande” para ella.

“Tengo que trabajar. Ustedes me conocen, me he dedicado a trabajar, a ayudar a los míos, a mi familia. A apoyar a mis padres. A mi padre cuando lo tuve y ahorita mi mamá es una preocupación grande para mí.” Alicia Villarreal

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¿Quién demandó a Alicia Villarreal por 11 millones de pesos?

La cantante negó tener un vínculo con la persona que presentó la demanda, pues ella mencionó que no fue trabajador suyo y “ni siquiera lo conoce”.

“Esta demanda no es de un trabajador que fue mío. Es un trabajador que fue del padre de mis hijos y pues así me han llevado. O sea, es una injusticia, la verdad. Y desde que les dije que ya no me voy a dejar, pues he tomado cartas en el asunto” Alicia Villarreal

Mencionó que se trata de un exempleado de la agrupación ‘Kumbia Kings’, a la que perteneció su exesposo y padre de sus hijos, Cruz.

Su abogado respaldó esa declaración y también señaló que existen documentos presentados en el proceso que Villarreal nunca firmó, dado que no conoce al demandante.

“Nunca fue empleado de ella. De hecho, todavía ni se conocían cuando él ya trabajaba en el grupo Kumbia Kings con el señor Cruz” Abogado Gerardo Rincón

No han sido los mejores días para Alicia Villarreal, pues recientemente también anunció el fallecimiento de su ingeniero de audio.

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