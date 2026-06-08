¿Alicia Villarreal confirma el embarazo de Melenie Carmona? La cantante revela: “Lista para ser abuelita”

Los rumores del presunto embarazo de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona comenzaron la noche del domingo 7 de junio, y aunque hay quienes niegan tal noticia, otros más se dicen listos. ¿Qué dijo “la Güerita consentida”?

Melenie Carmona estaría embarazada: ¿Qué dijeron sus padres? / Foto-Ig: meleniecarmona

¿Cómo reaccionó Alicia Villarreal al presunto embarazo de su hija Melenie Carmona?

Todo empezó cuando una fuente anónima contó a TVNotas la noticia del supuesto embarazo de Melenie Carmona, misma que presuntamente no habría sido recibida con entusiasmo por todos los integrantes de la familia.

Ante esta ola de especulaciones, Alicia fue abordada durante un reciente evento, y aunque parecía no tener muy clara la noticia, su respuesta pareció un guiño:

Yo estoy lista, desde cuando, desde que me dijo ‘ya decidimos vivir juntos’ yo dije ya en cualquier momento (el embarazo). Yo estoy lista para ser abuelita. Alicia Villarreal

La intérprete, a pesar de las versiones que señalaban un “distanciamiento” de su hija, se dijo preparada para esta etapa. Eso sí, no confirmó la noticia.

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¿Arturo Carmona reveló el embarazo de Melenie Carmona?

Según lo contado por la misma fuente a TVNotas, Arturo Carmona considera que su hija Melenie aún no se encuentra preparada para asumir la maternidad y atribuiría la situación a ciertas decisiones tomadas por Alicia Villarreal:

Melenie está embarazada y Arturo Carmona está enca… Culpa a las malas decisiones de Alicia Villarreal y su galán, Cibad Hernández. Fuente a TVNotas

Dejando de lado la polémica, Arturo Carmona habría sido el “confirmante” oficial de esta noticia, pues la periodista Elisa Beristain contó que durante la participación del actor en la obra Perfume de Gardenias, compartió que se convertirá en abuelo.

En exclusiva comadritas! Con mucha emoción, el actor compartió durante su presentación en la obra Perfume de Gardenias de la Ciudad de México, que será abuelo, pues si hija Melenie Carmona, ¡está embarazada! Elisa Beristain

A falta de la confirmación de la propia Melenie, muchos seguidores de la joven se encuentran expectantes a sus perfiles, pues en cualquier momento se podría hacer oficial.

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