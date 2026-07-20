Shakira en el Mundial 2026: VIDEO filtrado ¿confirmaría el uso de una doble en inauguración del torneo?

La presentación de Shakira durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 volvió a generar controversia, especialmente en el pueblo mexicano, luego de que compararan su show de ayer, con el de hace más de un mes en el Estadio Ciudad de México. ¿Eran diferentes personas?

¿Shakira usó una doble? La cantante colombiana responde en redes sociales a la polémica: FOTOS / IG: shakira y portal: Lecturas

¿Por qué acusaron a Shakira de usar una doble en la inauguración del Mundial 2026?

La gran polémica inició desde el inicio del Mundial 2026, pues la inauguración en el Estadio Ciudad de México estuvo a cargo de Shakira, quien también interpretó la canción de este torneo, llamada “Dai dai”.

La expectativa era grande, pero luego de que saltara al escenario, muchos internautas y público en general comenzó a especular acerca de su desempeño, señalando que su outfit, sus movimientos y voz, presuntamente no era la misma que la de la colombiana.

Algunos de los comentarios en redes eran los siguientes:



"¿Era o no era?”,

“No se mueve igual a la original” y,

“No se sintió igual”.

Esa misma tarde Shakira compartió fotos detrás de escena, algo que interpretaron como indirecta a todos los que señalaban lo contrario.

Te puede interesar: Shakibecca rompe el silencio tras ser señalada como la supuesta doble de Shakira en el Mundial: ¿qué dijo?

Shakira y cantantes de la inauguración Mundial 2026 / IG: shakira

¿Hay un VIDEO que confirmaría el presunto uso de una doble de Shakira en el Mundial 2026?

Shakira encabezó la ceremonia de clausura del Mundial 2026. La colombiana compartió el show del medio tiempo junto a otros importantes artistas internacionales, como:



BTS,

Madonna,

Burna Boy,

Chris Martin y

Justin Bieber.

El espectáculo de la intérprete colombiana volvió a generar opiniones en redes, pues comenzaron a comparar los movimientos que Shakira realizó el día de ayer, a diferencia de sus bailes en la inauguración.

Los mensajes de internautas parecían repetirse, estos son algunos de ellos:



“Claro que no es, nos estafaron en México”,

“Sus caderas no mienten” y,

“Mandaron a la versión pirata”.

Los comentarios también apuntaron a que la actuación en México parecía tener menos energía que la ofrecida en Nueva Jersey. Cabe señalar que esto no ha sido confirmado y se mantiene solo como una teoría de usuarios, por lo que se mantiene solo como una hipótesis o rumor.

¿Tú qué opinas?

Lee: ¿Shakira estrena romance? La captan con un actor mexicano en Los Ángeles y fotos desatan sospechas

¿Cómo reaccionó Shakira a las acusaciones del presunto uso de una doble?

La teoría sobre una supuesta doble de Shakira en el Mundial 2026 nunca fue respaldada por pruebas ni por declaraciones oficiales de la artista o de los encargados.

De hecho, tras participar en la ceremonia inaugural del Mundial, Shakira publicó en sus redes sociales fotografías tomadas durante el evento junto a otros artistas invitados y agradeció el recibimiento del público mexicano.

“ Felicidades México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable ”, escribió la intérprete.

Hasta el momento, la cantante no ha respondido a los nuevos comentarios ni ha hecho referencia a la conversación que volvió a instalarse en plataformas digitales tras el cierre del torneo.

Tal vez te interese: ¿Shakira flechada por Clovis Nienow? La cantante es captada sonriendo y mordiéndose los labios; ¿hubo química?