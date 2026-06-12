Shakira sí habría sido sustituida en la inauguración del Mundial 2026, aseguran; revelan identidad de su “doble”

Mucho se ha dicho sobre la presentación de Shakira en la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026. En redes sociales, muchos aseguran que la cantante presuntamente habría enviado a una “doble” en su lugar. El argumento que sostiene esta teoría es el aspecto de la persona que, supuestamente, la habría reemplazado.

Si bien todo esto pareciera no ser más que una mera especulación, algunos usuarios se han dado a la tarea de investigar la identidad de la “falsa Shakira”. Para sorpresa de muchos, ya se habría descubierto y no sería Shakibecca, como mucho se afirma en internet. Te contamos los detalles.

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Shakira se presentó en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue la presentación de Shakira en el show inaugural del Mundial 2026?

El pasado jueves 11 de junio, se llevó a cabo el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, en el Estadio Azteca. Previo al duelo, varios artistas como Belinda y Danny Ocean dieron un show.

Shakira interpretó ‘Dai Dai’, el tema oficial de la justa deportiva de este año, junto a Burna Boy. La famosa vistió una blusa amarilla, así como una falda blanca y morada. De igual forma, usó unos lentes oscuros rectangulares.

Aunque su presentación fue todo un éxito, las dudas no tardaron en aparecer. Se dijo que, aparentemente, la cantante fue sustituida por ‘Shakibecca’, una influencer que se hizo famosa por imitarla.

Hasta el momento, la colombiana no ha aclarado esta situación de manera directa. Sin embargo, compartió fotos de su vestuario y se dijo muy agradecida, algo que, para muchos, fue una forma de desmentir las especulaciones.

“¡Gracias @off____white por cuidar de mí y de mis bailarines por esta inolvidable actuación! ¡El lila y el amarillo son ahora mi combinación de colores favorita!”, resaltó.

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¿Shakira fue sustituida en el Mundial 2026? / Redes sociales

¿Quién es la presunta doble de Shakira en el Mundial 2026?

En redes sociales, ha comenzado a circular la identidad de la persona que, supuestamente, sustituyó a Shakira en el Mundial 2026. Se trataría de una chica llamada Andrea Correa, quien se hizo famosa hace algún tiempo por imitar a la colombiana en un programa chileno.

Un usuario contó que le había preguntado a la IA si Shakira estaba en el evento deportivo y compartió la imagen en la que, supuestamente, esta confirma que realmente era Correa.

Para muchos, Andrea y la ex de Piqué sería “prácticamente gemelas”. De hecho, la presentación de la chilena en ‘Yo me llamo’ fue muy elogiada por la comunidad.

Cabe mencionar que, en internet, ha surgido un video en el que Correa confirma que sí fue “la doble” de la colombiana en el Mundial 2026. No obstante, dicho material se habría hecho con IA, y hasta el momento no hay una declaración oficial de ella.

Andrea Correa, la presunta doble de Shakira en el Mundial 2026 / Redes sociales

¿Shakira estará en la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 está programada para el 19 de julio, en el MetLife Stadium de Estados Unidos. Según reportes, Shakira sí está contemplada para este evento.

Otros artistas que también estarán son:

Chris Martin

BTS

Madonna

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