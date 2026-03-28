Mundial 2026: Ellos son los futbolistas más guapos que vendrán a México, ¡papacitos!

El Mundial de fútbol de este 2026 se acerca, y con ello, no solo los amantes del deporte muestran interés en la justa mundialista. A menos de 80 días de la gran inauguración, hay futbolistas que comienzan a robarse las miradas en redes sociales, pues usuarios ya tienen sus favoritos como “los más guapos” que vendrán a México. ¿Quiénes son?

Mundial de Fútbol de 2026 / Redes sociales

¿Qué países jugarán el Mundial 2026 en territorio mexicano?

El Mundial de 2026 se jugará en México, Canadá y Estados Unidos, siendo este último país el que más albergará partidos, incluida la gran final que se disputará en el Metflife Stadium de Nueva Jersey.

México tendrá un total de 13 partidos, entre ellos, la inauguración, misma que tendrá como sede el Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte. En dicho encuentro, México se medirá contra Sudáfrica.

De esos 13 partidos, son varias las selecciones que pisarán territorio nacional, todavía faltan por confirmarse otras dos:



México,

Sudáfrica,

Corea del Sur,

Colombia,

Uzbekistán,

España,

Uruguay,

Túnez y,

Japón.

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Logo Mundial 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los futbolistas más guapos que vendrán a México durante el Mundial 2026?

Se ha hecho un consenso entre IA y opiniones en redes sociales, varios futbolistas se perfilan como los más guapos. Te compartiremos quiénes son ellos, ordenados por país:

México:

Para nuestro país la cosa es clara para los usuarios, Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Edson Álvarez son jugadores que pueden estar en la lista final y son considerados guapos.

Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Edson Álvarez / Redes sociales y canva

España y Uruguay:

España es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial, pero también considerada cuna de futbolistas bien parecidos, al igual que Uruguay, país sudamericano que ha ganado 2 mundiales.

España tiene a Pedri y Álvaro Morata como representantes, mientras que Uruguay pone a Manuel Ugarte como su jugador más guapo.

Pedri, Álvaro Morata y Manuel Ugarte / Redes sociales y canva

Colombia, Túnez y Corea del Sur:

Otros tres países que tienen un representante en esta lista de los “más guapos” son los anteriores. Se espera la presencia de dichos futbolistas en México para sus partidos de fase de grupos. James Rodríguez representa a Colombia, Youssef Msakni a Túnez y Cho Gue-sung a Corea del Sur.

James Rodríguez, Youssef Msakni y Cho Gue-sung / Redes sociales, Footballdatabase.eu y canva

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¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026?

El Mundial 2026 dará inicio el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Este evento marcará un hecho sin precedentes, ya que el también conocido como el Coloso de Santa Úrsula será el primer recinto en la historia en ser sede de tres partidos inaugurales (1970, 1986 y 2026).

Ese mismo día también se disputará el encuentro inaugural, en el que, como es costumbre, participa la selección anfitriona.

México vs Sudáfrica será el partido, repitiendo el encuentro en la inauguración del Mundial 2010, el cual, se jugó en dicho país africano.

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