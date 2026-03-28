¿Recuerdas a ‘la Chiquitibum’? Te contamos qué ha sido de ‘la novia del Mundial México 86’

Dentro de unos meses, comenzará el Mundial de Fútbol. Para esta edición, los países anfitriones serán México, Estados Unidos y Canadá. Con esto en mente, muchos han recordado a Mar Castro ‘la Chiquitibum’, quien fue coronada por los fanáticos como ‘la novia del Mundial México 86’. Te contamos por qué se hizo tan famosa y qué ha sido de ella.

Mar Castro ‘La Chiquitibum’ / Redes sociales

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¿Quién es Mar Castro ‘la Chiquitibum’ y por qué se convirtió en ‘la novia del Mundial México 86’?

Mar Castro es una actriz mexicana. Durante su infancia, se mudó a España y regresó a México en el 86, justo el año en el que se hizo famosa a nivel nacional.

Todo se suscitó a raíz de un comercial de cerveza. En dicho promocional, se podía ver a un montón de fanáticos, incluyendo a la actriz, en la tribuna apoyando a la selección mexicana. Al ritmo de la porra de “chiquitibum a la bim bom ba”, Castro movía los hombros y el busto, emocionando aún más a los aficionados.

El comercial se transmitió durante el Mundial, por lo que no solo la bautizaron como ‘la Chica Chiquitibum’, sino que también la consideraron ‘la novia del Mundial México 86’.

En aquella época, Castro, quien apenas tenía 20 años, dio una entrevista mencionando que su aparición en el metraje fue una coincidencia. Contó que, mientras estudiaba arte dramático, unos amigos la invitaron a participar como extra en el comercial. Dijo que, como la playera que usó le quedaba apretada, decidió recortarla de los hombros y la cintura.

Aunque aseguró sentirse muy agradecida por la fama que recibió, también admitió que, en ocasiones, se sentía apenada y deseaba que también la recordaran por otros proyectos.

¿Qué pasó con ‘la Chica Chiquitibum’ tras el Mundial México 86?

Tras convertirse en ‘la Chica Chiquitibum’, Mar Castro continuó con su vida artística. La fama que le dio el comercial la impulsó a trabajar con otras marcas y a participar en algunas películas de la época.

En su momento, se desempeñó como cantante y compositora. Fue vocalista principal de la banda de rock hollywoodense “Azul”. También fundó su grupo “Seah”, que mezcla rock y sonidos gitanos.

Con el tiempo, se fue alejando de la industria artística. Según su biografía en Instagram, actualmente reside en Los Ángeles con su familia. No es muy activa en redes sociales. Su último post data de finales de 2025 y era una serie de fotos mostrando el atardecer en la playa.

Se desconoce si tiene hijos o está casada, pero ha demostrado ser muy unida a sus padres y cada cierto tiempo publica fotos con ellos. Ahora tiene 60 años.

Mar Castro ‘La Chiquitibum’ / Redes sociales

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Así luce actualmente ‘la Chica Chiquitibum’ este 2026

Como mencionamos anteriormente, Mar Castro ‘la Chica Chiquitibum’ se ha mantenido alejada de los reflectores. Se mantiene en contacto con sus fans a través de redes sociales, en las cuales comparte algunos aspectos de su vida cotidiana.

Pese a las peticiones del público, Castro no ha querido reaparecer públicamente, pero, por lo que se puede intuir de sus publicaciones, ahora vive tranquila y viajando junto a sus seres queridos.

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