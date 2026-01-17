Mhoni Vidente hace predicción del campeón del Mundial 2026; anticipa un torneo “histórico” ¿México ganador?

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y, mientras las selecciones afinan detalles y los aficionados comienzan a soñar, las predicciones no se hacen esperar. Como ocurre en cada Copa del Mundo, las miradas no solo están puestas en la cancha, sino también en quienes aseguran tener una visión más allá de lo evidente.

En esta ocasión, Mhoni Vidente volvió a colocarse en el centro de la conversación al compartir sus predicciones sobre el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. La astróloga no solo habló de futbol, sino que anticipó que esta justa será un evento “espectacular” e “histórico”, marcado por despedidas, emociones intensas y selecciones que, según ella, llegan con una energía especial.

Mira: Mhoni Vidente vivió un secuestro: La pitonisa lo predijo y la experiencia transformó su vida y su don

Mhoni Vidente lanza polémicas predicciones sobre la realeza británica: divorcio, infidelidad y maldición tras Isabel II. / IG: @mhoni1

¿Qué selecciones son las favoritas para ganar el Mundial 2026, y según Mhoni Vidente?

De acuerdo con la pitonisa Mhoni Vidente, hay tres selecciones que destacan por encima del resto y que, desde su visión, llegan con las mayores probabilidades de ganar el Mundial 2026: España, Argentina y Portugal. La astróloga aseguró que estos equipos combinan talento, experiencia y una energía positiva que podría llevarlos hasta la final del torneo.

Según sus palabras, no se trata únicamente de estadísticas o plantillas, sino de un momento clave en la historia del fútbol mundial. Para Mhoni, estas selecciones están alineadas con lo que describió como un Mundial “histórico”, en el que las figuras más importantes de la última era podrían vivir sus últimos grandes momentos.

La predicción llamó la atención porque coloca nuevamente a Argentina entre los favoritos, tras su triunfo en Qatar 2022, pero también resalta el crecimiento de España, que atraviesa una etapa de renovación con jóvenes figuras, y de Portugal, que podría cerrar un ciclo inolvidable en esta Copa del Mundo.

Mira: ¡Mhoni Vidente predijo la captura de Nicolás Maduro a manos de Donald Trump! ¿Qué más dijo la astróloga?

¿Será el Mundial 2026 la despedida de Messi y Cristiano Ronaldo?

Uno de los elementos que, según Mhoni Vidente, hará único al Mundial 2026 es la posible última participación de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo. La astróloga destacó el peso simbólico que tendría este escenario para el futbol internacional.

En el caso de Portugal, afirmó que esta Copa del Mundo marcaría la despedida definitiva de Cristiano Ronaldo en un Mundial, cerrando una era que definió al fútbol moderno. Para Mhoni, la presencia de ambos jugadores convertiría al torneo en un espectáculo cargado de nostalgia, emoción y momentos que quedarán para la historia.

La posibilidad de ver por última vez a estas dos leyendas en una Copa del Mundo alimenta la narrativa de que el Mundial 2026 no será uno más, sino un evento irrepetible que millones de aficionados seguirán con atención en cada partido.

Ve: Mhoni Vidente predijo el sismo en México de hoy 2 de enero de 2026: ¿Cómo y cuándo lo dijo?

Messi y Cristiano Ronaldo

¿Cómo visualiza Mhoni Vidente el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá?

Además de hablar de los favoritos para ganar el Mundial 2026, Mhoni Vidente compartió su visión sobre el ambiente que rodeará al torneo. La astróloga visualizó una competencia con un clima festivo y sin problemas graves de inseguridad, especialmente en México, uno de los países anfitriones.

Recordó que el partido inaugural se disputará en el Estadio Banorte, antes Estado Azteca, un recinto histórico que volverá a ser protagonista en una Copa del Mundo, y aseguró que el país vivirá el evento como una auténtica fiesta futbolera.

Así lo dijo Mhoni Vidente: