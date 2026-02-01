Mhoni Vidente predice al ganador del Super Bowl LX y anticipa final cardíaco por solo 4 o 6 puntos

La cuenta regresiva para el Super Bowl LX ya se vive con intensidad, pero quien volvió a encender la conversación no fue un jugador, ni un coach, sino Mhoni Vidente. La astróloga lanzó su ya esperada predicción del Super Bowl, adelantando que el campeonato de la NFL se definirá con un marcador cerrado y una diferencia mínima. Según su visión, el duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks no solo será explosivo, también estará marcado por la energía del llamado “año del loco”, etapa que dice provoca resultados sorpresivos.

¿Cuál es la predicción de Mhoni Vidente para el Super Bowl LX entre Patriots y Seahawks?

Mhoni Vidente fue clara al hablar del Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos más esperados del año en Estados Unidos y el mundo. La astróloga recordó que ya ha acertado en predicciones deportivas importantes y trajo a la memoria aquel enfrentamiento entre Patriots y Seahawks que marcó época.

“Llegaron los dos mejores, Patriotas y Halcones Marinos. Esto es igual que en el 2015, jugaron ambos cuando todavía estaba Tom Brady. Recuerdo que aquel Super Bowl predije que iban a ganar los Patriotas por 4 o 6 puntos y el final fue un escándalo”, dijo la astróloga.

Pero ahora, según sus cartas, el destino sería distinto. Mhoni aseguró que este nuevo choque por el trofeo Vince Lombardi tendrá un giro inesperado, propio del “año del loco”, una etapa que, según su lectura astrológica, rompe pronósticos y favorece resultados que pocos ven venir.

Mhoni Vidente “Esta es otra historia, ahora van a California. Será un juego muy reñido, de pocos touchdowns. Se definirá en el tercer cuarto, va a ser un juegazo, y para el Super Bowl 60 le doy el triunfo a los Halcones Marinos por diferencia de 4 o 6 puntos”.

¿Cuándo y dónde se jugará el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, un escenario que recibirá a millones de miradas alrededor del planeta. El partido está programado para el domingo 8 de febrero, en punto de las 5:30 de la tarde, y definirá al nuevo campeón de la NFL.

Con el espectáculo deportivo, el show de medio tiempo, que estará encabezado por Bad Bunny, el artista elegido por la NFL para iluminar el escenario más visto del año, y la tensión propia del evento, este Patriots vs Seahawks promete ser uno de los más comentados de los últimos años. Y ahora, con la predicción de Mhoni Vidente sobre la mesa, la conversación suma un ingrediente más: ¿se cumplirá la visión de un triunfo por apenas 4 o 6 puntos?

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 en México?

Para poder ver el Super Bowl tendrás múltiples opciones tanto en televisión abierta, cable y plataformas digitales:

Televisión abierta



Canal 5 (Televisa)

Azteca 7 (TV Azteca)

Televisión de paga



ESPN

Fox Sports

Streaming

