¿Bad Bunny a la cárcel por presentación en el Super Bowl LX? Revelan que tendría “problemas legales”

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, ha sido tendencia por su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX, suscitada el pasado domingo 8 de febrero. El show generó mucha controversia en redes sociales.

Si bien algunos aplaudieron el mensaje que dio a favor de la comunidad latina, otros creen que el espectáculo fue el “peor de la historia”. Sin importar las opiniones, se ha reportado que el evento fue el más visto hasta el momento. En medio de todo esto, se reveló que Benito Antonio presuntamente estaría enfrentando problemas legales, ¿por culpa de su show?

Bad Bunny en el Super Bowl 2026 / Captura de pantalla

¿Cómo fue el show de medio tiempo del Super Bowl LX de Bad Bunny?

A diferencia de otros shows de medio tiempo, Bad Bunny usó la cancha para hacer su espectáculo. Entre cañas de azúcar, puestos de barrio típicos de la comunidad latina y su famosa ‘Casita’, interpretó varios de sus éxitos más representativos.

Si bien todo el concierto fue en español, tuvo de invitada a Lady Gaga, quien interpretó su sencillo ‘Die with a smile’, pero en una versión salsa. El puertorriqueño bailó con ella en medio de una boda que SÍ FUE REAL.

Otra sorpresa fue la presencia de Ricky Martin, quien hizo el cover del tema ‘Lo que le pasó a Hawái’, emocionando a todos. Uno de los momentos más emotivos fue cuando el ‘Conejo malo’ le entregó un Grammy a un niño. Aunque se dijo que era el menor detenido por ICE hace algunas semanas, después se desmintió.

Bad Bunny finalizó el show mostrando las banderas de todos los países de Latinoamérica y nombrándolos a todos, resaltando que América no solo era Estados Unidos. Todo esto, mientras cerraba con su tema ‘Debí tirar más fotos’.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026 / Captura de pantalla

¿Qué problemas legales presuntamente enfrentaría Bad Bunny?

Mucho se ha dicho sobre Bad Bunny tras su presentación en el Super Bowl. Más allá de las opiniones positivas o negativas, recientemente se dijo que, presuntamente, podría enfrentar un problema legal en el futuro.

Durante la emisión más reciente de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani tuvo de invitado al vidente y coach espiritual Fernando Javier. De acuerdo con el pitonizo, el cantante presuntamente se verá involucrado en una aparente demanda.

No obstante, dejó claro que no sería por algo relacionado con el Super Bowl, sino con una expareja. Aunque no quiso especificar de qué trataría el asunto, le recomendó al puertorriqueño que “se cuide”, pues también tendría un problema “económico”

“Nos indican (las cartas) un nuevo giro económico y financiero. Lo que viene en el futuro para él son cartas muy interesantes… Eso sí, en el camino, en mayo o junio, se le viene algún tipo de inspección o alguna situación importante (con el dinero)... Después del verano, se va a escuchar algo raro. Atención, yo creo que se va a meter en un problema importante legal por una expareja. Tiene problemas” Vidente Fernando Javier

Según Fernando Javier, esto sería el “declive” de su carrera, pues comenzará a tener “mala suerte” con todos sus proyectos futuros.

¿Bad Bunny se va a casar?

En los últimos días, se ha especulado que Bad Bunny podría estar comprometido. Todo comenzó después de que se viralizara una supuesta foto de su exnovia, Gabriela Berlingeri. En dicha imagen, se le puede ver a la joven usando un anillo de compromiso.

Si bien esto no se ha confirmado, a Gabriela se le vio en los Grammy 2026, aparentemente, apoyando al cantante cuando fue reconocido por su álbum ‘Debí tirar más fotos’. Aunque ninguno de los dos ha dado señales de una posible reconciliación, los rumores no cesan.

En su momento, la influencer de espectáculos ‘Chamonic’ reveló que, presuntamente, Bad Bunny le había pedido matrimonio a mediados de 2025, en una cena íntima con familiares y amigos. Esto tampoco ha sido confirmado de forma oficial.

