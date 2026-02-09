Shakira deja de seguir a Bad Bunny tras el Super Bowl LX y desata controversia ¿Se enojó porque no la invitó?

Las redes sociales volvieron a colocarse en el centro de la conversación del espectáculo luego de que usuarios detectaran que Shakira dejó de seguir a Bad Bunny en Instagram, un movimiento que ocurrió horas después de la presentación del cantante puertorriqueño en el show de medio tiempo del Super Bowl LX. El gesto digital fue rápidamente replicado por cuentas de espectáculos y seguidores de ambos artistas, generando una ola de comentarios y especulaciones.

Bad Bunny / Captura de pantalla

¿Cuándo dejó Shakira de seguir a Bad Bunny en Instagram?

De acuerdo con los registros observados por usuarios en redes sociales, Shakira dejó de seguir a Bad Bunny en Instagram la noche del 8 de febrero de 2026, apenas unas horas después de que concluyera el show de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por el artista puertorriqueño.

La acción fue detectada inicialmente por seguidores atentos a los movimientos digitales de ambos cantantes, quienes comenzaron a compartir capturas y comentarios señalando que el nombre de Bad Bunny ya no aparecía entre las cuentas seguidas por la colombiana. En cuestión de minutos, el tema se posicionó en tendencias relacionadas con espectáculos y música.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre el motivo del unfollow, ni se ha informado de algún cambio adicional en la interacción pública entre ambos artistas en otras plataformas digitales. Tampoco se ha registrado que Bad Bunny haya respondido o replicado el gesto en sus propias redes sociales.

Shakira / Captura de pantalla

¿Tiene relación el unfollow de Shakira con el show de medio tiempo de de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

La cercanía entre el unfollow y la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX fue uno de los principales detonantes de la conversación en redes sociales. Usuarios comenzaron a vincular ambos hechos debido a que ocurrieron el mismo día y en un evento de alto impacto mediático.

Horas antes del espectáculo, Shakira había publicado un mensaje recordando una actuación pasada junto a Bad Bunny, en la que ambos compartieron escenario. La publicación fue interpretada por algunos usuarios como una referencia a su colaboración previa, lo que incrementó la expectativa en torno al show de medio tiempo.

Sin embargo, durante la presentación del Super Bowl LX, no se registró ninguna aparición sorpresa de Shakira, ni se anunció una colaboración entre ambos artistas. Posteriormente, el unfollow fue señalado por usuarios como un posible indicio de inconformidad, aunque no existe información confirmada que relacione directamente ambos hechos.

Hasta ahora, la relación entre el show y la decisión de dejar de seguir en Instagram se mantiene únicamente en el terreno de la especulación digital, sin declaraciones que respalden o descarten dicha conexión.

Post de Shakira / Captura de pantalla

¿Qué han dicho Shakira y Bad Bunny sobre la polémica en redes?

Hasta el cierre de esta información, ninguno de los dos artistas ha emitido declaraciones oficiales respecto al unfollow ni sobre las interpretaciones que surgieron tras el Super Bowl LX. Ni Shakira ni Bad Bunny han abordado el tema en entrevistas, comunicados o publicaciones directas en sus redes sociales.

La ausencia de pronunciamientos no ha detenido la conversación en plataformas digitales, donde usuarios continúan debatiendo el significado del gesto. Algunas cuentas han señalado que los unfollow en redes sociales pueden responder a ajustes personales en las cuentas, mientras que otras destacan que, en la industria del entretenimiento, los movimientos digitales suelen ser observados con especial atención.

