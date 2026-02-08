Bad Bunny rompe el Super Bowl LX: invitados sorpresa, polémica y una avalancha de reacciones tras su show

La noche de este domingo 8 de febrero de 2026, el Super Bowl LX no solo concentró la atención por el duelo deportivo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, sino también por uno de los espectáculos más esperados del año: el show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny. El Levi’s Stadium de Santa Clara, California, fue el escenario donde el cantante puertorriqueño protagonizó una presentación que marcó un precedente dentro de la NFL.

Bad Bunny / Redes sociales

¿En cuántos medios tiempos ha estado Bad Bunny y qué dijo Shakira sobre su actual presentación?

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl no es nueva. Su primera aparición ocurrió en 2020, cuando fue invitado especial durante el show de medio tiempo encabezado por Shakira y Jennifer López en el Hard Rock Stadium de Miami. En aquella ocasión, el cantante compartió escenario con la colombiana para interpretar el tema “Me gusta”, en una presentación que también incluyó a J Balvin.

Previo al Super Bowl LX, Shakira recordó ese momento a través de sus redes sociales. La artista publicó un video con fragmentos de su presentación junto a Bad Bunny en 2020 y acompañó el clip con un mensaje dirigido al cantante puertorriqueño. “Recordando nuestra primera actuación juntos en el Super Bowl 2020 y deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche”, escribió la cantante horas antes del inicio del evento deportivo.

El mensaje fue uno de los varios pronunciamientos de figuras del entretenimiento que se registraron antes del show, en medio de la expectativa que generó el regreso de Bad Bunny al escenario del Super Bowl, ahora como protagonista principal.

Post de Shakira / Captura de pantalla

¿Cómo se vivió la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX 2026?

Bad Bunny apareció en el escenario con un traje blanco y dio inicio a su espectáculo ante miles de asistentes en el estadio y millones de espectadores a nivel mundial. Durante el show, interpretó una serie de canciones que incluyeron:



“Tití me preguntó”,

“Yo perreo sola”,

“Voy a llevarte pa’ PR”,

“Baile Inolvidable”

“Eoo”,

“Mónaco”,

“El apagón”,

“Café con ron” y

“Debí tirar más fotos”.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la aparición de Lady Gaga como primera invitada especial. La cantante estadounidense interpretó “Die With a Smile” y participó en una escena ambientada en una boda latina, luciendo un vestido azul con una flor roja en el cabello. Posteriormente, Ricky Martin se sumó al espectáculo para interpretar “Lo que le pasó a Hawái”, canción que compartió con Bad Bunny.

El show también incluyó la presencia de diversas celebridades dentro del escenario conocido como “la casita”, un recurso visual utilizado por el cantante en presentaciones recientes. Entre los asistentes visibles se encontraban Cardi B, Karol G, Pedro Pascal y Young Miko. Además, integrantes de Mariachi Divas participaron en el ensamble musical, tocando instrumentos como parte del acompañamiento del espectáculo.

¿Cómo reaccionó la gente al medio tiempo de Bad Bunny?

Tras la presentación, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Usuarios de distintas plataformas compartieron comentarios sobre el espectáculo, destacando la participación de los artistas invitados, la selección musical y los elementos visuales del show. Frases como “historia en la música”, “el estadio gritó en todos los idiomas” y “baile inolvidable” se repitieron entre los mensajes que circularon en línea.

La participación de Lady Gaga fue uno de los aspectos más comentados, especialmente por su incursión en ritmos latinos y su interacción con Bad Bunny durante el espectáculo. De igual forma, la aparición de Ricky Martin generó conversación, particularmente por la elección de la canción y el vínculo cultural compartido entre ambos artistas.

A la par de los comentarios, comenzaron a circular imágenes, clips y montajes que dieron pie a una ola de memes relacionados con distintos momentos del show, desde el vestuario hasta las coreografías y la presencia de invitados sorpresa. El nombre de Bad Bunny se mantuvo entre las principales tendencias durante varias horas posteriores al evento.

La viralización del espectáculo se reflejó en la rápida producción de memes que retomaron escenas específicas del show de medio tiempo. Usuarios compartieron contenido humorístico inspirado en las expresiones del cantante, la escenografía y las interacciones con Lady Gaga y Ricky Martin.

Además, fragmentos del repertorio musical y referencias culturales incluidas en la presentación fueron reinterpretados por internautas, quienes contribuyeron a ampliar la conversación digital en torno al Super Bowl LX. El impacto del espectáculo se extendió más allá del evento deportivo, consolidándose como uno de los temas más comentados de la noche.

Así se vivió el show completo de Bad Bunny:

https://x.com/XofTony/status/2020674352358871291?s=20