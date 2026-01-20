¿Diego Boneta confirma escena de celos de Renata Notni por Eiza en concierto de Bad Bunny?: ¡esto reveló!

Un concierto de Bad Bunny en la CDMX, un video viral, miradas incómodas y un supuesto jalón de cabello fueron suficientes para que Diego Boneta y Renata Notni se convirtieran en tendencia. Las redes no tardaron en especular sobre una fuerte pelea de pareja, alimentada por un detalle que encendió los celos: la cercanía del actor con Eiza mientras bailaban en el show del cantante puertorriqueño.

Supuesta pelea entre Renata Notni y Diego Boneta / Redes sociales

¿Qué pasó entre Eiza y Renata Notni en el concierto de Bad Bunny?

El origen del escándalo fue un video que se hizo viral en plataformas como X, TikTok e Instagram. En él se observa a Diego Boneta y Renata Notni aparentemente discutiendo mientras disfrutaban del concierto de Bad Bunny. En un momento específico, la actriz parece jalar del cabello al actor, lo que fue interpretado por muchos como una pelea fuerte.

La polémica creció cuando surgieron versiones que aseguraban que Renata Notni presuntamente se habría molestado al ver a Diego Boneta bailando muy cerca de Eiza, quien también asistió al evento y fue captada conviviendo con el actor en la famosa casita de Conejo malo. Esto desató rumores de celos, incomodidad y tensión presuntamente entre la pareja.

¿Qué dijo Diego Boneta sobre la supuesta pelea con Renata Notni por bailar con Eiza en el concierto de Bad Bunny?

Ante los rumores, Diego Boneta fue cuestionado directamente durante una entrevista con el programa Sale el sol, donde habló sin esquivar el tema y explicó cómo vive este tipo de situaciones siendo figura pública.

El actor reconoció que, como cualquier pareja, él y Renata pueden tener desacuerdos, pero dejó claro que no todo lo que se ve en redes refleja la realidad completa.

“Ustedes saben que yo siempre he y hemos tratado de tener ese lado personal lo más protegido sabiendo que somos figuras públicas, como todas las parejas del mundo discutimos. Hay veces donde es real y donde no es real, tienes que aprender a reírte de las cosas”.

¿Diego Boneta y Renata Notni ya viven juntos tras cuatro años de relación?

Lejos de confirmar una crisis, Diego Boneta sorprendió al revelar una noticia que pocos esperaban en medio de la polémica: él y Renata Notni ya viven juntos. Tras cuatro años de relación, la pareja dio un paso importante que demuestra estabilidad y compromiso.

El actor habló del tema con naturalidad, dejando claro que su relación atraviesa un buen momento, independientemente de los rumores.

“Vamos a casa, como dije, y feliz de estar en casa con Ren que ya llevamos unos años juntos”, dijo.

Esta declaración cambió por completo la narrativa del escándalo. Mientras en redes se hablaba de celos, peleas y terceras personas, la pareja avanzaba en su vida personal, consolidando su relación lejos del ruido digital.