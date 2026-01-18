Diego Boneta y Renata Notni dan un nuevo paso en su relación, ¿anuncian compromiso?
Diego Boneta y Renata Notni sorprenden al compartir la decisión que fortalece su relación y la lleva a otro nivel.
Diego Boneta y Renata Notni se han consolidado como una de las parejas más queridas del espectáculo. A lo largo de su relación han conquistado a sus seguidores con románticas postales de viajes, cenas a la orilla del mar y sinceras declaraciones de amor que reflejan la complicidad y estabilidad que han construido con el paso del tiempo.
Si bien, como figuras públicas, no han estado exentos de algunas polémicas, los actores han demostrado que su relación se mantiene firme. Lejos de los rumores, ambos continúan juntos y felices, apostando por la discreción y el respeto mutuo como pilares de su noviazgo.
Prueba de ello es que recientemente decidieron dar un nuevo paso en su historia de amor, una decisión que no solo reafirma el momento que viven como pareja, sino que también fortalece aún más el vínculo que los une y que ahora han compartido abiertamente con los medios.
Diego Boneta y Renata Notni comparten que ya viven juntos
Recientemente, Diego Boneta y Renata Notni regresó de un viaje que, según dejaron ver ante la prensa, fortaleció aún más su relación. Ambos se mostraron relajados, sonrientes y abiertos a compartir detalles de su vida sentimental, dejando claro que atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja.
“Llevamos ya casi cinco años”, expresó Diego Boneta ante los reporteros, en declaraciones retomadas por el periodista Edén Dorantes para su canal de YouTube. El actor subrayó que el tiempo que llevan juntos ha sido clave para conocerse profundamente y crecer como pareja, algo que hoy los mantiene seguros de las decisiones que han tomado.
Por su parte, Renata Notni coincidió con esta visión, dejando claro que ambos se encuentran en la misma sintonía y que las decisiones importantes se toman de manera consensuada. La actriz destacó que su relación se basa en la comunicación constante y en el respeto por los tiempos de cada uno, especialmente ahora que ambos atraviesan momentos clave en sus respectivas carreras profesionales.
Aunque suelen ser discretos con los detalles de su vida privada, en esta ocasión Renata sorprendió al revelar que su relación ha dado un paso más hacia la formalidad. La actriz confirmó que ella y Diego ya viven juntos, una decisión que, aseguró, los tiene muy felices y tranquilos.
“Estamos felices, vivimos juntos, los dos estamos ocupados trabajando, todo está muy planeado y muy platicado.Ya no es un tabú el tema de que si la boda y tal. Estamos caminando hacia el mismo camino que es lo importante, tenemos los mismos planes y metas en común y por eso estamos acá…”, expresó, dejando claro que, aunque no hay prisas, sí existe un proyecto de vida compartido.
Diego Boneta y Renata Notni piensan casarse
Uno de los temas que inevitablemente surgió durante el encuentro con los medios fue el del matrimonio. Ante la pregunta directa sobre si existen planes de boda,
Diego Boneta fue honesto y descartó que este paso esté en el corto plazo. “Creo que lo más bonito es que hemos disfrutado cada etapa sin apresurarnos, estamos felices paseando…”.
La pareja no ha descartado dar este paso, pero si muestra que no es un plan que tengan al menos por ahora y que francamente tampoco ansían desesperadamente.
¿Cuánto llevan Diego Boneta y Renata de Notni de novios?
Renata Notni y Diego Boneta llevan 4 años y medio de novios y se conocieron en 2020, tras un encuentro gracias a amigos en común. Los primeros rumores surgieron en febrero de 2021, cuando Diego le envió flores por San Valentín y coincidieron en Punta Mita. Para septiembre de ese mismo año, oficializaron su relación con románticas fotos desde Grecia, y en diciembre celebraron su primer aniversario con mensajes llenos de cariño en redes sociales.
Desde entonces, la pareja ha compartido viajes a destinos como Turquía, Italia, Nueva York y Disneyland, mostrando una relación sólida y divertida.Aunque en 2024 se hablaron de supuestas crisis por un video en el que parecían discutir, ambos aclararon que solo se trató de un desacuerdos y afirmaron que están felices juntos.
Renata ha comentado que no siente presión por casarse o tener hijos pronto, mientras que Diego coincide en que disfrutan el presente “un día a la vez”.
En mayo de 2025 celebraron cuatro años de relación, describiéndola como “una plantita que hay que regar todos los días”. Actualmente, siguen unidos, compartiendo momentos románticos y viajes, sin prisa por formalizar, pero con planes de futuro cuando ambos se sientan listos.
