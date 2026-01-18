¿Miguel Martínez no soporta a Diego Boneta? Uno de ellos aclara supuesto pleito y rivalidad

Hace algunos años, Miguel Martínez confesó que ya no mantenía comunicación con Diego Boneta, a quien consideraba un gran amigo durante su infancia. El actor explicó que, tras una pelea de niños, la relación se fue enfriando con el paso del tiempo, aunque nunca reveló qué fue exactamente lo que ocurrió.

A partir de esta confesión, comenzaron a circular rumores que aseguraban que ambos mantenían un fuerte pleito, incluso al grado de que no podían coincidir en un mismo foro debido a una supuesta rivalidad.

Ante las versiones que hablaban de un conflicto grave, Miguel Martínez ha sido claro en revelar si es cierto que no lo puede ver ni en pintura.

Mira: Miguel Martínez rompe en llanto ante el fallecimiento de su prima

Miguel Martínez aclara si existe o no un pleito con Diego Boneta. / Instagram/

¿Qué pasó entre Diego Boneta y Miguel Martínez?

Durante años, la relación entre Diego Boneta y Miguel Martínez ha generado curiosidad entre los fans que los vieron crecer en la televisión infantil.

Ambos coincidieron desde muy pequeños en exitosos proyectos como “Código F.A.M.A”, “Alegrijes y rebujos” y “Misión S.O.S”, donde no solo compartieron escenas, sino que también formaron una amistad muy cercana fuera de cámaras. En ese entonces, eran inseparables y pasaban gran parte del tiempo juntos.

Sin embargo, con el paso de los años, esa amistad se fue enfriando. Fue el propio Miguel Martínez quien explicó qué ocurrió en una entrevista para el programa “SNSerio”. De manera honesta, el actor contó que todo comenzó por un conflicto cuando aún eran niños.

“Nos peleamos de niños… fue un pleito de niños y se quedó”, dijo, dejando claro que nunca se trató de algo grave, pero que tampoco se resolvió del todo en su momento.

A pesar de los rumores que apuntaban a una supuesta enemistad fuerte, Miguel ha salido a aclarar en distintas ocasiones que actualmente no existe ningún pleito entre ellos.

Mira: Miguel Martínez y Gomita sorprenden con su presentación en Las Estrellas Bailan en Hoy

Miguel Martínez sí estará en los 2000’s x siempre / Facebook: Miguel Martínez

Miguel Martínez revela su verdadera relación Diego Boneta

Miguel Martínez fue contundente al desmentir que exista o haya existido un pleito fuerte entre ambos. El actor y cantante aseguró que las versiones que hablan de una enemistad “a muerte” no son ciertas y que, por el contrario, siempre ha habido respeto y buena vibra.

“Han dicho que Diego Boneta y yo tenemos un pleitazo a muerte, que no podemos ni vernos, y no es cierto. No manches, ese hombre es un caballero. En donde sea que me ha visto, siempre me saluda con gusto, y sus papás son súper educados, súper chidos; la verdad, los quiero mucho”, comentó en ‘El chismerio’.

Miguel explicó que el distanciamiento se dio de manera natural con el paso del tiempo y los compromisos laborales de ambos, además de los cambios propios de la vida. Recordó que durante su infancia compartieron momentos muy importantes y una amistad cercana que nació en proyectos como Código F.A.M.A.

“Él fue, cuando éramos niños, de mis mejores amigos. Yo tengo una gran historia con él”, reveló.

Mira: ¿Renata Notni y Diego Boneta pelearon en el concierto de Bad Bunny en CDMX? ¡Le jaló el cabello! Ella responde

Diego Boneta de vacaciones / Instagram: @diego

¿Quién es Miguel Martínez?

Miguel Martínez es un actor y cantante mexicano, considerado una de las figuras más reconocidas de su generación en el mundo del espectáculo en México. Su carrera comenzó en 2003, cuando ganó el concurso infantil “Código F.A.M.A”, proyecto que lo lanzó a la fama y le abrió las puertas de la televisión.

Es especialmente recordado por su entrañable interpretación de Alfonso Pascual “Alcachofa” en la telenovela “Alegrijes y Rebujos”, uno de los programas juveniles más exitosos de su época. Posteriormente, consolidó su carrera al participar en otras producciones como “Misión S.O.S.” y “Atrévete a soñar”, donde reafirmó su popularidad entre el público joven.

En años recientes, Miguel ha retomado fuerza en la televisión con su participación en la franquicia “Vencer”, formando parte de “Vencer el pasado” y “Vencer la ausencia”, producciones que marcaron su regreso a proyectos de mayor peso dramático.

Además, trabajó bajo la producción de Rosy Ocampo en la serie “Papás por conveniencia” y su secuela “Papás por siempre”, demostrando su evolución actoral y su permanencia en la industria del entretenimiento.

Mira: ¿María Chacón quedo mal con Rosy Ocampo? Miguel Martínez aclara la verdad