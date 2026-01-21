Miguel Martínez revela que fue sometido a cirugía y rompe el silencio: ¿Por qué pasó por el quirófano?

El cantante Miguel Martínez dio a conocer que fue sometido recientemente a una cirugía, lo que generó inquietud entre sus seguidores al revelar que atravesó un problema de salud que requirió intervención médica. El también actor de telenovelas compartió información sobre lo ocurrido y explicó cómo se encuentra actualmente, dando detalles sobre su estado de salud y el proceso de recuperación que enfrenta tras el procedimiento.

No te pierdas: ‘La Bebeshita’ cambiará implante de pecho tras mala práctica del cirujano de Dorismar ¡Otra vez al quirófano!

Miguel Martínez sorprendió al hablar de la intervención médica que enfrentó y cómo se encuentra. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Miguel Martínez?

Miguel Martínez habló sobre el motivo por el que fue sometido a una cirugía, aclarando que la intervención se debió a un tema de salud detectado de manera oportuna. El cantante y actor explicó que, a pesar de sentirse bien físicamente, notó una anomalía que lo llevó a consultar con especialistas y en diciembre tomó la decisión de atenderse médicamente para evitar complicaciones por la hernia en el ombligo que tenía.

“Cuando estaba sintiéndome en el mejor momento de mi vida físicamente, me di cuenta de que tenía una hernia en el ombligo y decidí atendérmela”, compartió Miguel Martínez, actor de Alegrijes y rebujos, Atrévete a soñar y Papás por conveniencia, durante una entrevista con medios al explicar qué le ocurrió.

No te pierdas: Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ vuelve a cirugía tras ser diagnosticada con cáncer, ¿complicación?

Miguel Martínez rompe el silencio y revela que fue sometido a una cirugía. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Miguel Martínez?

Miguel Martínez habló con mayor detalle sobre su estado de salud actual y el proceso de recuperación que enfrenta tras la cirugía. El cantante y actor explicó que, aunque se encuentra estable, aún debe seguir indicaciones médicas estrictas y respetar los tiempos de reposo para lograr una recuperación adecuada. Señaló que, por el momento, ha tenido que hacer una pausa en su rutina habitual, especialmente en las actividades físicas, mientras su cuerpo termina de sanar.

“Todavía me faltan como dos meses y cachito para no poder hacer nada de ejercicio, todavía traigo la herida muy fresca y me falta para recuperarme”, compartió Miguel Martínez al hablar de su evolución.

El artista también explicó que se trató de una cirugía y que, de acuerdo con lo que le explicaron los médicos, este tipo de padecimiento es común en personas que realizan mucho ejercicio, por lo que ahora deberá tener mayor cuidado, seguir las recomendaciones médicas y avanzar poco a poco en su proceso de recuperación antes de retomar sus actividades con normalidad.

No te pierdas: Alicia Villarreal reaparece “irreconocible” en medio de presunta crisis con Cibad Hernández ¿cirugía o amor?

Miguel Martínez rompe el silencio tras cirugía y aclara su estado de salud. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Miguel Martínez?

Miguel Martínez es un actor y cantante que nació el 15 de febrero de 1991 en Guasave, Sinaloa. Es actor y cantante, comenzó su carrera artística desde muy joven, lo que le permitió consolidarse rápidamente en la televisión nacional. A lo largo de los años ha desarrollado una trayectoria constante, participando en distintos formatos que van desde telenovelas hasta programas de competencia, lo que le ha permitido mantenerse vigente ante el público.

Además de su faceta como actor, Miguel Martínez exploró la música y ha combinado ambas disciplinas a lo largo de su carrera. Su trabajo se ha caracterizado por la versatilidad de personajes que ha interpretado y por su presencia en proyectos de largo alcance en la televisión mexicana, así como en emisiones de entretenimiento que han ampliado su proyección mediática. Algunos de sus trabajos más destacados son:



Alegrijes y rebujos

Misión S.O.S.

Hasta el fin del mundo

Simplemente María

Hijas de la luna

La mexicana y el güero

Vencer la ausencia.

No te pierdas: La comediante Mónica Escobedo estuvo al borde de la muerte tras cirugía para quitarle tumor de 1 kilo