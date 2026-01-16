Alicia Villarreal reaparece “irreconocible” en medio de presunta crisis con Cibad Hernández ¿cirugía o amor?

Alicia Villarreal sigue en medio de la polémica. En medio de las especulaciones por la presunta crisis en su noviazgo con Cibad Hernández, la cantante reaparece en público luciendo un rostro que dio mucho de qué hablar en redes sociales, ¿cirugía o el llamado “poder del amor”?

Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Alicia Villarreal y Cibad Hernández terminaron su relación?

Hace algunas semanas, comenzó a circular la versión de que, presuntamente, Alicia Villarreal y Cibad Hernández estaban en medio de una crisis en su relación. Esto, debido a que, supuestamente, la cantante no habría querido prestarle 15 mil dólares al influencer para gastos personales.

El rumor se fortaleció después de que la propia Alicia compartiera un mensaje que hablaba sobre la importancia de poner límites en la vida. Sus palabras hicieron pensar a muchos que ya había terminado su romance.

No obstante, la supuesta crisis fue desmentida por la pareja. A través de redes sociales, se compartió un video en el que Cibad le pedía dinero a Alicia, pues la gente estaba “muy preocupada”. Tras la negativa de la artista, el influencer le pregunta si aún lo sigue amando, a lo que ella respondió con su clásico: “Ajá”.

Para muchos, el clip fue una especie de respuesta a todos aquellos que ponían en tela de juicio su romance. Aunque los fans de la celebridad se dijeron muy contentos de que siguieran juntos, otros simplemente siguen sin aprobar su noviazgo.

Cibad Hernández y Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Cómo luce Alicia Villarreal tras rumores de ruptura de Cibad Hernández?

Hace poco, se viralizó un video de Alicia Villarreal y Cibad Hernández en un bar en Guadalajara. Ambos disfrutaban de un concierto realizado por una imitadora de ella. En las imágenes se les pude ver muy contentos y enamorados.

Algo que llamó la atención de muchos fue el rostro de la cantante. Y es que muchos afirman que se ve diferente, como “más estirada”. Según usuarios, se ve incluso más joven y aseguran que, probablemente, se realizó una cirugía o algún tipo de procedimiento estético. Otros también han sugerido que podría deberse al “amor” que vive junto a Cibad.

Si bien Alicia no ha confirmado esto, el programa ‘En Shock’ reportó que, supuestamente, la artista sí se habría sometido a unos “arreglitos” hace algunas semanas. Presuntamente, Cibad la habría acompañado en el proceso.

“Fueron los ojos y trae inyectados los labios. No puede usar maquillaje. No sabemos si se hizo algo en las mejillas o el mentón. Hay un cambio, es una realidad. No es la misma Alicia que vimos el mes pasado”, informaron.

¿Cómo inició la historia de amor entre Cibad Hernández y Alicia Villarreal?

Alicia Villarreal anunció su relación con Cibad Hernández en agosto de 2025, poco después de que su divorcio con Cruz N, a quien denunció por presunto maltrato, se oficializara.

Mucho se ha dicho sobre este noviazgo. No solo por la diferencia de edad, pues ella es 11 años mayor que él, sino también porque, para muchos, el influencer solo se estaría aprovechando de su fama.

Si bien Cibad ha dejado claro en muchas ocasiones que está con ella por amor, los rumores no han cesado. También está el hecho de que Melenie Carmona, hija mayor de Alicia, se haya distanciado de su madre. Y es que la joven, entre otras cosas, dejó ver que no estaba de acuerdo con su nueva relación por la rapidez con la que se consolidó.

