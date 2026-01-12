¿Alicia Villarreal controlada por Cibad Hernández? ¡Se peleó con su hermana por culpa del influencer, aseguran!

Más polémicas se ciernen en el noviazgo entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández. Tras especularse que, presuntamente, se distanciaron después de que ella no quisiera prestarle 15 mil pesos, ahora se reporta que la cantante y su hermana presuntamente se habrían peleado por culpa del supuesto control que Cibad estaría ejerciendo sobre Alicia.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández / Redes sociales

¿Quién es Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal?

Cibad Hernández es un influencer que se enfoca en consejos de vida y empoderamiento femenino. Es originario de Sinaloa. Comenzó a salir con Alicia Villarreal en agosto de 2025; unas semanas después de que ella finalizara su divorcio con Cruz N.

Es 11 años menor que la cantante y tiene una carrera muy exitosa en redes sociales. Tan solo en Instagram tiene poco más de un millón de seguidores.

Mucho se ha dicho desde que Hernández y Villarreal oficializaron su romance. La gran mayoría ha sugerido que, presuntamente, él solo estaría con la cantante por interés. Incluso han puesto en tela de juicio su sexualidad, afirmando que es bisexual.

Cibab se defendió de las especulaciones en una entrevista para TVNotas. El creador de contenido sostuvo que es un “caballero” con Alicia y la ama demasiado. También insistió en que él paga todo cuando salen.

“Siempre he sido un hombre proveedor y no tengo problemas económicos. No veo por qué no podría invitarle algo a mi pareja. No me ha pasado, y cada que salimos los gastos corren por mi cuenta. Hay momentos en los que ella me invita al helado”, indicó.

Cibad Hernández y Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Alicia Villarreal se habría de su familia por Cibad Hernández?

En medio de las especulaciones, la influencer en espectáculos ‘Chamonic3’ informó que, presuntamente, Alicia Villarreal se habría peleado con su hermana Coral, quien es socia y mánager de la cantante, por culpa de Cibad Hernández.

Y es que, aparentemente, el influencer, desde el principio, habría notado la “vulnerabilidad” de Alicia por todo el asunto con su ex, Cruz N, y se estaría “aprovechando”. Según se reporta, Cibad estaría tratando de obtener más relevancia en la carrera y los negocios de Alicia.

“Hace unos días me contaron que Coral, la hermana de Alicia, se ha distanciado de su hermana, quien recordemos es su mánager y socia, pero ha tomado su espacio por el novio de Alicia que en todo quiere meterse. Resulta que desde que llegó este señor Cibad a la vida de Alicia, todo es un caos. Él se aprovechó de la vulnerabilidad y mal momento que estaba viviendo Alicia , pues el señor llegó con maleta e hijos (quienes van por temporadas).” Chamonic3

De acuerdo con la creadora de contenido, presuntamente esta situación habría sido la razón por la que actualmente la relación entre la celebridad y su hija, Melanie Carmona, sería muy tensa. Y es que se dijo que Cibad presuntamente hasta habría convencido a Alicia de meter a varios de sus familiares en sus actividades laborales: “Supuestamente la hermana del Cibad y la sobrina del Cibad son asistentes de Alicia, pues las han visto en los eventos”, indicó.

Finalizó diciendo que el conflicto entre Alicia y su hermana presuntamente se habría suscitado en septiembre de 2025. Tras la pelea, Coral presuntamente se habría ido, así como también parte del equipo de la cantante.

“Según me contó alguien que presenció una discusión entre Alicia y Coral, su hermana. Fue en el mes de septiembre en un baile con Pancho Barraza. Se pelean las hermanas y en ese momento se fue todo el equipo de Alicia”, concluyó. Hasta el momento, ninguna de las partes se ha pronunciado ante esto.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández / Redes sociales

¿Alicia Villarreal y Cibad Hernández siguen juntos?

A pesar de todos los dimes y diretes, Alicia Villarreal y Cibad Hernández se han mostrado muy enamorados. En las últimas semanas, se llegó a decir que presuntamente estarían en crisis debido a que ella se habría negado a prestarle dinero.

Los rumores se fortalecieron después de un mensaje compartido por la celebridad en el que hablaba sobre establecer límites. No obstante, poco después desmintieron todo, afirmando que seguían tan felices como siempre.

En múltiples ocasiones, Cibad ha asegurado que ama mucho a Alicia y espera seguir con ella por mucho tiempo.

