Melenie Carmona se hace “arreglito” estético ¡en medio del escándalo con Alicia Villarreal! Así lo presumió

Melenie Carmona se sometió a un procedimiento estético en medio de las polémicas que enfrenta con su mamá, Alicia Villarreal. La noticia llamó la atención debido al momento personal que atraviesa la joven, pues ocurre mientras su nombre ha sido mencionado por las versiones encontradas y la exposición pública que ha marcado su relación familiar en las últimas semanas.

No te pierdas: Cruz ‘N’ protege a Melenie Carmona tras la polémica con Alicia Villarreal; enseña poderosas conversaciones

Melenie Carmona se sometió a un procedimiento estético en medio de los pleitos con Alicia Villarreal. / Foto: Redes sociales

¿A qué procedimiento estético se sometió Melenie Carmona?

Melenie Carmona se realizó un lip blushing, un tratamiento de micropigmentación semipermanente diseñado para realzar el color natural, la forma y la definición de los labios. La joven compartió la experiencia a través de un video publicado en sus redes sociales, donde decidió aclarar una de las preguntas que más recibe por parte de sus seguidores, quienes constantemente le consultan cómo logra mantener sus labios con un tono rosado tan uniforme.

“Normalmente me preguntan mucho qué estoy usando para tener mis labios rositas todo el tiempo”, explicó Melenie Carmona al inicio del video, antes de detallar que la primera vez que se sometió a esta técnica fue en 2020, aunque el resultado no fue el esperado.

A partir de ahí, relató paso a paso cómo es el procedimiento y despejó dudas comunes, subrayando que no se trata de un proceso doloroso: “No duele absolutamente nada, yo hasta estaba dormitando”, comentó, al tiempo que explicó que el color puede lucir muy intenso al principio, pero se va aclarando con los días.

No te pierdas: ¿Alicia Villarreal pasará la Navidad con su hija Melenie Carmona, pese al distanciamiento? Esto se sabe

¿Qué procedimiento estético se hizo Melanie Carmona y qué dijo sobre los resultados? / Foto: Redes sociales

¿Melenie Carmona tiene cirugías estéticas?

Melenie Carmona se hizo una liposucción con transferencia de grasa, intervención que realizó de manera privada y sin hacerlo público de inmediato. La joven cantante reveló que la cirugía se llevó a cabo el pasado 7 de enero en Guadalajara, Jalisco, y aunque desde el inicio tuvo la intención de compartir su experiencia con sus seguidores, optó por guardar silencio mientras atravesaban situaciones delicadas, pues fue cuando se dio a conocer la separación de Alicia Villarreal y Cruz ‘N’.

“Les tengo que contar, quería hacer un video en TikTok de todo lo que sucedió, pero bueno, se los cuento: Me operé el 7 de enero. Me hice lipo con transferencia y quería grabarles el post, pero pasaron muchas cosas, no pude”, relató en el video que publicó en redes sociales.

Además de la cirugía, Melenie Carmona subrayó que los resultados que hoy muestra también son consecuencia de su constancia en el ejercicio. La cantante detalló que entrena entre cuatro y cinco veces por semana, una disciplina que, combinada con el procedimiento, ha marcado una diferencia visible en su figura.

“Sí hago bastante ejercicio, de cuatro a cinco veces a la semana, y se nota mucho el resultado porque me operé”, destaco Carmona.

No te pierdas: Arturo Camona explota contra Alicia Villarreal tras acusarlo de “mal padre”; asegura que ella se “victimiza”

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Melenie Carmona?

Melenie Carmona Villarreal nació el 10 de abril de 1999 en Monterrey, Nuevo León, y creció entre escenarios, giras y cámaras. Hija de la cantante Alicia Villarreal y del actor Arturo Carmona, heredó de ambos el gusto por el mundo del entretenimiento, aunque decidió construir su propio camino combinando su formación académica con su faceta pública. Estudió Mercadotecnia, carrera que hoy le permite equilibrar su vida artística con su trabajo como creadora de contenido, influencer y modelo, donde ha logrado conectar con una audiencia joven que sigue de cerca su estilo y su personalidad.

Su acercamiento profesional al escenario llegó de manera natural. En 2022 hizo su debut musical junto a Alicia Villarreal durante el festival Nortex, un momento que marcó su presentación formal ante el público. Poco después incursionó en el teatro al participar en La vida galante, montaje en el que compartió escena con su padre. También formó parte del reality de canto ‘Juego de voces’.

Ahí, Melenie Carmona sorprendió con un número musical acompañada por la Única Internacional Sonora, demostrando que su versatilidad escénica va más allá del apellido y que está lista para abrirse paso por cuenta propia dentro del espectáculo mexicano. También formó parte del reality de canto ‘Juego de voces’, en el que compartió foro con Alicia Villarreal, Lucero Mijares, Manuel Mijares, entre otras celebridades.

No te pierdas: Alicia Villarreal estalla por burlas a su novio y rompe el silencio sobre Melenie, su hija: “Sí hablamos”

Así luce Melenie Carmona: