Novio de Alicia Villarreal, tras ser señalado de mantenido y bi, responde: “Los gastos corren por mi cuenta”

Cibad Hernández, pareja actual de Alicia Villarreal, respondió sin tapujos a quienes lo tachan de ‘vividor’ y ‘bisexual’: “ Lo manejo con mucha tranquilidad. Son comentarios que no tienen ningún tipo de sentido o fundamento ”.

CIbad Hernández y Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Qué dijo Cibad Hernández sobre quienes lo tachan de “mantenido”?

Cibad Hernández, pareja actual de Alicia Villarreal dijo: “Siempre he sido un hombre proveedor y no tengo problemas económicos. No veo por qué no podría invitarle algo a mi pareja. No me ha pasado, y cada que salimos los gastos corren por mi cuenta. Hay momentos en los que ella me invita el helado”.

Su trabajo en las redes sociales le ha dado la oportunidad de generar contenido desde el celular y monetizar:

“El teléfono es mi herramienta de trabajo. Gracias a eso he podido acompañar a mi novia a sus conciertos o reuniones. Nuestra conexión es muy buena. Nos conocimos en el camino y estamos iniciando una bonita historia de amor basada en el respeto y la mutua admiración”.

Te puede interesar: Alicia Villarreal alerta por intento de hackeo en sus redes sociales ¿filtran fotos?

Cibad Hernández y Alicia Villarreal y su diferencia de edad / Liliana Carpio e IG: cibadoficial11

¿Cuál es la diferencia de edad entre Cibad Hernández y Alicia Villarreal?

Cibad Hernández aclaró si ha tenido algún conflicto con Alicia Villarreal por la diferencia de edad, ya que se llevan 11 años. “Es un hecho que, día con día, hay que cosechar y regar la ‘florecita del amor’. Alicia no es complicada, es súper noble, es una gran mamá y una excelente cantante. Es una mujer increíble. No hay problemas con la edad. No es mucha la diferencia. Además, solamente es un número”.

Compartió la clave para siempre mantener viva la llama del amor. “En mi caso, la base fundamental es escucharla y apoyarla. Todos los días le digo cuánta admiración le tengo. Obvio, lo acompaño de un ramo de rosas, apapachos, abrazos y besos. De chocolates no, porque nos cuidamos. No importa el tiempo que compartimos juntos, pero siempre lo hacemos con calidad”.

Aseguró que no han vivido crisis de pareja, pero que están preparados para cuando eso suceda. “Nunca hemos enfrentado una crisis; sin embargo, estamos dispuestos a afrontarlas si pasaran. Todas las parejas tienen días altos y bajos. No hay intensidades entre nosotros, ni celos. Sabemos lo que hacemos”.

Lo cuestionamos sobre quién es más fogoso en la intimidad. “Más allá de conservadores o experimentales, somos una pareja completa. Nos complementamos muchísimo. Aunque ese tema sí ya es mucho más íntimo. Es lo único que puedo decir”.

Tal vez te interese: ¿Alicia Villarreal se reconcilia con Cruz Martínez en pleno pleito legal? ¡Ella revela todo!

Vidente predice escalofriante advertencia a Alicia Villarreal en el terreno amoroso. / Redes sociales

¿Hay planes de boda entre Cibad Hernández y Alicia Villarreal?

Aclaró si han pensado en llegar al altar y si se han repartido los gastos del hogar. “Eso todavía está muy adelantado. Somos una pareja de novios y cada uno es independiente. No estamos en matrimonio, ni tampoco vivimos juntos. Cada quien tiene sus gastos y sus propias responsabilidades. Cuando llegue esa parte, se los diremos con mucho gusto. Obvio se tiene esa tensión de lo máximo que pueda llegar la relación, solo que por ahora estamos enfocados en seguir conociéndonos. No hemos hablado de casarnos”.

Cibad habló de la convivencia con Melenie Carmona, hija de Alicia y Arturo Carmona: “Ya tuve el gusto de conocerla, pero hay que entender que sus hijos ya son adultos y tienen cosas que hacer. Por los trabajos, no hemos tenido oportunidad de convivir tanto tiempo”.

Por último, platicó sobre la conferencia que dio el 17 de noviembre: “Fue sobre empoderamiento femenino. Se hizo una invitación a todas aquellas mujeres que querían cambiar el chip. Sobre todo, para reestablecer sus necesidades y cumplir con sus objetivos. Mi contenido es empoderar a las mujeres que piensan que no tienen una oportunidad de vida”.

Mira: Arturo Carmona revela: ¿El agresor de su hija Melenie sigue cerca de Alicia Villarreal?: “Es inaúdito”

Francisco Cantú, quie asegura fue novio de Alicia Villarreal asegura que ella sabía que Cibad Hernández es bisexual. / Redes sociales

¿Qué dijo Francisco Cantú, presunto exnovio de Alicia Villarreal, sobre Cibad Hernández?

Francisco Cantú, quien asegura haber sido de Alicia Villarreal, dijo: “Ese tipo es un vividor, él dice que es un motivador, pero ¿de qué? Es un tipo fracasado. Quiero verlo en sus conferencias, pero jamás ha hecho alguna en su vida. En su casa nadie lo conoce. A nadie le interesa ese tipo”.

“No tiene nada que hablar, yo no estoy difamando a nadie. Lo que he dicho sobre él lo he probado. ¿Dónde está la difamación? Si están seguros que podría tener cargos reales, que le den para adelante”.

“Se está aprovechando de la polémica que yo ocasiono, y no lo hago a propósito, sino que lo hago basado en realidades y no en inventos como ellos. Ahora anda hablando mal de mí en los medios. De él, ahí está su respuesta: Quiere reflectores para sacar para comer”.

Lee: ¿Alicia Villarreal cansada de ser difamada? La cantante lanza advertencia a los que hablen mal de ella

Francisco Cantú habla de Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal / Liliana Carpio e IG: cibadoficial11

¿Por qué Arturo Carmona protege a Melenie Carmona de las “compañías” de Alicia Villarreal?

La prensa cuestionó a Arturo Carmona sobre cómo protege a Melenie Carmona y reveló: “La comunicación con mi hija siempre ha sido buena y ahora es mucho mejor”.

Además, también agregó: “Aunque sean cosas ajenas a ella, que son decisiones de su mamá, obvio le importan. Ella tiene comunicación conmigo todo el tiempo. Mi hija está bien y en un lugar seguro. La protegemos de esa manera. Me gusta que tenga la confianza de platicarme cualquier cosa. Estaré siempre para ella ”.

Lee: ¿No supera a Alicia Villarreal? Arturo Carmona canta y baila ‘Te aprovechas’ en fiesta del 15 de septiembre

Arturo Carmona habla de Melenie Carmona y Alicia Villarreal / Liliana Carpio y redes sociales

¿Quién es Cibad Hernández, actual novio de Alicia Villarreal?

Cibad Hernández

Es influencer y abogado.

Realiza conferencias de empoderamiento femenino en redes.

Ganó popularidad en TikTok gracias a sus discursos motivacionales.

Cuenta con 1.1 millones de seguidores en Instagram y 4.5 millones en TikTok.

Tal vez te interese: Alicia Villarreal confirma romance con famoso influencer: ¿De quién se trata?

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.