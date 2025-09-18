Arturo Carmona revela: ¿El agresor de su hija Melenie sigue cerca de Alicia Villarreal?: “Es inaúdito”

Arturo Carmona habló recientemente sobre la decisión de Alicia Villarreal al mantener en su equipo de trabajo al agresor de su hija Melenie Carmona. La declaración se produjo durante una entrevista en el programa Sale el Sol, donde el también exfutbolista no ocultó su molestia y preocupación.

Durante la conversación, Arturo Carmona señaló que, pese a lo ocurrido en el pasado, la persona señalada como agresor de su hija nunca dejó de colaborar con Alicia Villarreal.

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre el agresor de su hija Melenie que trabaja con Alicia Villarreal?

Esta situación ha sido motivo de conflictos, desacuerdos y malestar tanto para Arturo Carmona, como para su hija Melenie Carmona, quien ha enfrentado el tema desde lo personal y emocional, el actor confiesa que no entiende esta decisión y desconoce el motivo por el cual dicha persona sigue siendo parte del equipo de Alicia Villarreal.

“Claro que sé todo y obviamente nunca he estado de acuerdo, es algo inaudito para mí, sí causó muchísima molestia”, comentó Arturo Carmona.

Aunque respeta las decisiones de Alicia Villarreal explicó que le resulta incomprensible que se mantenga a este individuo cerca.

Arturo Carmona explicó la importancia de que esta situación se aclare, principalmente por el bienestar emocional de Melenie:

“Aún no entiendo el porqué, pero yo creo que en su momento todo esto se tiene que aclarar, principalmente por la salud de mi hija, hablando de temas emocionales y mentales”.

¿Cómo ha afectado a Melenie Carmona que su agresor siga trabajando con Alicia Villarreal?

A pesar de esta difícil situación, Arturo Carmona se muestra agradecido de que su hija, Melenie Carmona, ahora independiente y viviendo sola, se encuentre recuperada y emocionalmente fortalecida de aquella experiencia.

“Mi hija está muy bien. Después de todo lo que se ha vivido, ella emocionalmente está bien, ha salido adelante y es una mujer muy madura, de un gran corazón y noble, viviendo de forma independiente y haciendo su vida de manera sana”, concluyó Arturo Carmona.

¿Qué le pasó a Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona?

En 2021, Melenie Carmona reveló públicamente que fue víctima de abuso por parte de una persona cercana a su familia. A través de sus redes sociales, la joven relató los hechos, generando un amplio debate y muestras de apoyo por parte del público.

En su relato, Melenie describió cómo el agresor ingresó a su habitación durante la madrugada y la tocó sin su consentimiento, dejándola paralizada de miedo. Durante horas permaneció escondida en el baño,y cuando finalmente salió, el agresor ya no estaba cerca.

“Hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años. Gracias a ti me di cuenta que la única que puede protegerme de personas como tú soy yo misma”, escribió la joven. A pesar de no revelar el nombre del agresor, Melenie confesó que se arrepiente de no haber actuado para alejarlo en ese momento, ya que este utilizó su miedo como excusa para continuar con la agresión.

La polémica sobre la permanencia del agresor en el entorno laboral de Alicia Villarreal ha colocado nuevamente el tema en la agenda de espectáculos y Arturo Carmona no dudó en expresar su indignación por la decisión, dejando en claro que lo más importante es la salud emocional y la estabilidad de su hija.

