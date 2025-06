La hija de Alicia Villarreal, Melenie, se casa y ¡Arturo Carmona, su papá, ni enterado! ¿Sorpresa en familia?

Melenie Carmona es la hija que Alicia Villarreal procreó con el actor Arturo Carmona. A lo largo del tiempo, la joven ha mantenido un perfil bajo y ha decidido llevar su vida privada lejos de los reflectores, pero al parecer no por mucho. Después de que su madre, ‘la Güerita consentida’, salió a foco con temas de violencia con su esposo, Cruz Martínez, Melenie también ha tenido que defenderse de las críticas por supuestamente no apoyar tan claramente a su mamá.

Recientemente, una entrevista en El minuto que cambió mi destino sin censura, conducida por Gustavo Adolfo Infante, desató un inesperado bombazo: Alicia confirmó que Melenie y su pareja llevan tiempo conviviendo y que “pronto va a tener un marido”.

Las palabras de Alicia desataron una ola de especulaciones, ya que Melenie es tan hermética que pocos sabían siquiera que tenía pareja. Y así como muchos se enteraron del supuesto compromiso… ¡también lo hizo su papá! Así fue como gracias a Alicia y a los medios, Arturo Carmona se enteró por sorpresa

¿Cómo reaccionó Arturo Carmona al enterarse de la supuesta boda de Melenie Carmona, su hija?

La sorpresa llegó cuando el actor Arturo Carmona, padre de Melenie Carmona, ofreció declaraciones para Sale el sol y reveló lo inesperado de la noticia:

“Me acabo de enterar (de la boda)… A mí no me han avisado ni me han pedido la mano, ni nada. Hasta donde sé, no... no me han avisado, no sé si ellos sepan algo”. Arturo Carmona

Aunque el actor se mostró sorprendido por la noticia, aclaró que tiene buena relación con Melenie. Sin embargo, reconoció que ella es muy reservada con su vida privada.

También dijo que todo puede pasar, pues su hija tiene 26 años y está en edad de tomar decisiones importantes por sí sola. Aunque con un toque de humor manifestó:

“Si es así, ya lo sé por ustedes… ¡qué mala onda! Pero voy a hacer como que me sorprendo cuando me lo diga, ¿no? Si es que ya es, pero bueno, es buen chavo.” Arturo Carmona

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre la boda de su hija, Melenie Carmona?

Todo comenzó durante una entrevista que Alicia Villarreal concedió a Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambió mi destino: sin censura. Ahí, luego de que el periodista le preguntara por qué dijo que Melenie pronto tendría marido, la cantante habló sobre la vida amorosa de su hija y reveló que ya convive con su novio, con quien mantiene una relación formal y estable.

Entre risas y gestos de orgullo, Alicia soltó lo que Carmona no sabía: “Pues sí (pronto se va a casar). Es una niña que tiene una relación seria y estable. Él ha sido un gran apoyo”, dijo la cantante.

¿Quién es el novio de Melenie Carmona y cómo es su relación?

Poco se sabe del novio de Melenie Carmona, pues ella ha optado por mantenerse alejada del escándalo y llevar su relación con discreción. Sin embargo, gracias a las declaraciones de su mamá, ahora sabemos que viven juntos y mantienen una relación estable. Hace poco, Alicia había dicho que su hija se había ido a vivir sola y resultó que no estaba tan sola.

“Están viviendo juntos. Me negué un poco al principio, pero me encantan, me enamoran.” Alicia Villareal

Alicia Villarreal ha dejado en claro que, aunque al principio no estaba del todo de acuerdo, terminó cediendo ante el amor de su hija. Incluso se mostró emocionada por la posibilidad de que pronto le llegue el título de abuelita consentida.

“Claro que sí (le doy consejos). Son una pareja muy bonita. Yo quiero que mi hija ya tome esa decisión”, deseando que Melenie dé el siguiente paso y agrande la familia.

Hasta ahora, Melenie Carmona no ha salido a aclarar la polémica que ya empieza a tomar vuelo. Y aunque las palabras de Alicia solo reflejaban su deseo de ver a su hija llegar al altar, la reacción de Arturo Carmona podría decir más que mil declaraciones. Porque si de verdad se viene un evento tan importante… ¿cómo es que el papá no estaba ni enterado? ¡Eso no pasa ni en las telenovelas!

