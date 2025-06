Arturo Carmona responde a críticas por silencio de su hija, Melenie, sobre Alicia Villarreal

La historia de tensiones entre Arturo Carmona y Alicia Villarreal, quienes fueron pareja a inicios de los años 2000 y comparten una hija en común, ha vuelto a acaparar los reflectores tras la difusión de nuevas declaraciones por parte del actor. A más de dos décadas del episodio de violencia que marcó su separación, el tema volvió a surgir, no solo porque se recordó la carta al respecto que Alicia mandó a ‘la Chicuela’ hace más de 25 años, sino luego de que en redes sociales se cuestionara la postura de Melanie Carmona, hija de ambos, por no pronunciarse públicamente en defensa de su madre, la cantante Alicia Villarreal, en la reciente denuncia por violencia familiar a su actual pareja, el músico Cruz Martínez.

La nueva controversia, sin embargo, no se centra ya en lo ocurrido entre Arturo y Alicia en el pasado, sino en la presión que ha recaído sobre Melanie por guardar silencio frente a una situación que involucra directamente a su familia. Carmona, visiblemente molesto, rompió el silencio durante la presentación de su nuevo proyecto televisivo para pedir respeto hacia su hija y rechazar las versiones que aseguran que él irrumpió en casa de Villarreal cuando ya no vivían juntos. El actor aseguró que las cosas no fueron como se han querido contar, y pidió no desvirtuar los hechos ni usar el feminismo como arma para desacreditarlo.

Te puede interesar: Emiliano Aguilar ignora a Pepe Aguilar en el Día del padre; felicita a quien considera su “verdadero papá”

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre las críticas a su hija Melenie Carmona?

Durante la presentación de su nuevo proyecto televisivo, Monteverde, Arturo Carmona habló con firmeza ante la prensa para defender a su hija, Melanie, quien, según dijo, ha sido Arturo Carmona publica contundente foto tras señalamientos de Alicia Villarreal de presunta violencia de ataques en redes sociales por no pronunciarse a favor de su madre en medio de la reciente denuncia de violencia que Alicia Villarreal interpuso contra Cruz Martínez. El actor dejó claro que el silencio de Melanie no responde a una falta de empatía, sino a una postura cautelosa por la complejidad del proceso legal que atraviesa su familia.

“Lo que diga o no diga mi hija puede ser usado en contra dentro de un juicio. Por eso, ha preferido mantenerse al margen”, dijo Carmona. También reprochó que se pretenda responsabilizar a una joven de una situación que no le corresponde resolver públicamente. “No se vale que la estén atacando así. No se trata de que apoye un bando u otro, sino de que está cuidando su lugar en algo que no le corresponde aclarar”, añadió.

Para Carmona, la exposición mediática y la expectativa de que su hija tome partido solo abonan a una narrativa injusta, donde todo acto de silencio se interpreta como complicidad o desinterés. Además, cuestionó el uso instrumental del feminismo en estos casos, señalando que algunas lecturas han distorsionado el concepto y lo utilizan para reforzar una sola versión de los hechos. “Ya no hablamos de igualdad cuando solo una parte tiene derecho a ser escuchada”, apuntó.

Melenie Carmona fue duramente criticada en redes sociales por no defender a su madre. / Foto-Ig: meleniecarmona

Te puede interesar: Arturo Carmona le responde a Alicia Villarreal tras compararlo con Cruz Martínez: “Igual de talentosos”

¿Qué ha dicho Arturo Carmona sobre la violencia a Alicia Villarreal?

Durante el mismo encuentro con medios, Carmona también se refirió a las recientes versiones que afirman que, cuando ocurrió la agresión con Alicia Villarreal, él ya no vivía con ella y que habría irrumpido sin permiso en su domicilio. El actor negó tajantemente esa versión. “No me metí a la fuerza a ningún lugar. Era la casa de mi hija, el espacio que compartíamos para ella. No invadí la privacidad de nadie”, explicó.

Arturo Carmona admitió nuevamente que el incidente violento sí ocurrió. No obstante, insistió en que fue una reacción para defenderse de una agresión. Esta declaración marca un matiz respecto a versiones anteriores en las que evitaba referirse directamente al episodio. “No justifico nada, pero tampoco me quedo callado cuando se trata de manipular la historia”, dijo con tono serio. Para él, resulta difícil que un hombre pueda hablar de una experiencia de violencia sin que se le tilde automáticamente de culpable.

Arturo Carmona reafirmó que la agresión sucedió cuando la cantante y el actor ya no vivían juntos. / Foto-Ig: arturo.carmona / aliciavillarrealmx

Mientras el pasado resurge y las tensiones familiares de Alicia Villarreal se colocan una vez más en el ojo público, Arturo Carmona y Melenie también parecen quedar atrapados, aunque él replantea su versión de los hechos y busca proteger a su hija de una exposición que, asegura, le está haciendo más daño que bien.

Te puede interesar: Hija de Alicia Villarreal, Melenie Carmona, presume los impactantes resultados de su lipo y ¡así luce ahora!