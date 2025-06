Arturo Carmona le responde a Alicia Villarreal tras compararlo con Cruz Martínez: “Igual de talentosos”

Hace algunos días, Alicia Villarreal se sinceró sobre la presunta agresión que sufrió a lado de su aún esposo, Cruz Martínez. En sus declaraciones, también se mostró muy molesta por la alianza profesional que existe entre él y su expareja, Arturo Carmona.

Pese a que Alicia y Cruz están en medio de una batalla legal por toda esta situación, el actor ha preferido mantenerse neutral y continúa haciendo negocios con el productor musical, bajo el argumento de que lo sucedido es algo que no le compete.

Arturo Carmona y Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre la alianza profesional entre Cruz Martínez y Arturo Carmona?

Durante una reciente entrevista, Alicia Villarreal dijo no entender por qué Arturo Carmona sigue trabajando con Cruz Martínez, ya que existen demasiados productores con los que podría colaborar, sugiriendo que el exparticipante de ‘La casa de los famosos’ podría estar siendo víctima de una manipulación.

Alicia Villarreal “Lo veo muy chistoso. Uno se deja manipular porque al otro le gusta tener el control”

Por si esto fuera poco, la intérprete de ‘Insensible a ti’ aseguró que Carmona era “igual” a Martínez, siendo ese el motivo por el que decidieron colaborar juntos.

"(Dicen) ‘Tenemos familias y nos preocupamos’ ¡Si son iguales!, o sea, se juntan porque son iguales. Que hagan sus cosas. Eso no tiene nada que ver conmigo. Y qué padre porque a mí nada más me nace el gusto por hacerles canciones; es lo único que quieren de mí: canciones”, manifestó la ‘Güerita consentida’.

Alicia Villarreal / IG: @lavillarrealmx

¿Qué dijo Arturo Carmona luego de que Alicia Villarreal lo comparara con Cruz Martínez?

En una entrevista para ‘Siéntese quien pueda’, Arturo Carmona afirmó estar sorprendido por la comparación de Alicia Villarreal, pues ha tratado de mantener una postura neutral en su batalla legal con Cruz Martínez.

“Los dos somos iguales de talentosos, eso sí. Más que dolerme (las declaraciones de Alicia Villarreal), me sacan un poco de base porque, bueno, lo que ella y yo vivimos en su momento fue hace ya muchos años” Arturo Carmona

El actor mencionó que la única conexión que tienen es su hija, Melenie Carmona, quien siempre ha sido su prioridad.

“Tenemos una hija. Tenemos que abogar y ver por ella para siempre, por el resto de nuestras vidas. Yo estoy tranquilo porque ella es una gran mamá. (Lo que dijo Alicia) Me sacó un poco de base porque no estoy dentro de ese problema. No es que no me interese, pero estoy al pendiente de lo que pase con mi hija”, expresó Arturo.

Para finalizar, sostuvo que su alianza con Cruz Martínez es solamente profesional y prefiere no meterse en el conflicto legal que tiene con Alicia Villarreal: “Lo que yo hago con su aún marido, es una sociedad, trabajar. Ver por nosotros, ver por la familia, y es algo que disfrutamos desde hace tiempo, no es de ahora”, concluyó.

¿Por qué Alicia Villarreal inició acciones legales contra su esposo, Cruz Martínez?

Todo comenzó hace algunos meses, después de que diversos medios reportaran que Cruz Martínez, presuntamente, golpeó a Alicia Villarreal, quien tuvo que ir al hospital por las heridas. Poco después, la propia cantante lanzó una señal de auxilio durante uno de sus conciertos.

Tras esto, confirmó que había iniciado acciones legales en contra de su aún esposo. A finales de abril, ambos se vieron en tribunales, pero no se llegó a nada debido a que él cambió de abogado a última hora.

Recientemente, Villarreal sostuvo que Martínez pudo haberla matado durante la agresión, por lo que no puede perdonarlo: “Él me pudo haber dormido para siempre con sus manitas, me quiso ahorcar, yo no sé cómo funcionaba su mente en ese momento, una persona enojada que no se puede controlar, ya tiene una enfermedad”, indicó.

