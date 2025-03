Arturo Carmona advierte a Francisco Cantú, pretendiente de Alicia Villarreal, por llamarlo “mantenido”

Francisco Cantú, pretendiente de Alicia Villarreal, sigue envuelto en la controversia. Luego de que despotricó en contra de Cruz Martínez y Arturo Carmona, este último no se quedó callado y le lanzó una fuerte advertencia en redes sociales.

Recordemos que Francisco Cantú reveló que, luego de que Alicia Villarreal se separó de Cruz Martínez, él y la cantante tuvieron la oportunidad de salir. Aunque ‘la Güerita consentida’ negó esta información, el famoso dio a conocer más detalles de lo que fue su ‘romance’.

Sin embargo, lo que también llamó la atención fueron las fuertes declaraciones que hizo en torno a las exparejas de Alicia Villarreal.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez / Redes sociales

¿Qué dijo Francisco Cantú de Arturo Carmona, ex de Alicia Villarreal?

Mediante una entrevista para TVNotas, Francisco Cantú reveló que fue señalado como “el tercero en discordia” entre el matrimonio de Alicia Villarreal y Cruz Martínez, lo que derivó las agresiones del productor a la madre de sus hijos.

El cantante señaló de “celoso” a Cruz Martínez, así como de “mantenido” a Arturo Carmona, ex de Alicia.

“Ella me dijo que él (Cruz) sí era muy celoso y desconfiado… A mí me pusieron como el tercero en discordia, tras la golpiza que recibió Alicia por una publicación que ella hizo el 14 de febrero”, dijo Francisco.

“Cuando Alicia estuvo con Arturo Carmona, él no era más joven que ella. Además, lo tenía que mantener. Cruz se puso histérico y supuestamente la golpeó. No digo que Alicia lo engañó conmigo, pero eso es lo que dicen”. Francisco Cantú

Alicia Villarreal y Francisco Cantú / Cortesía del famoso y redes sociales

Así lo dijo Francisco Cantú:

¿Qué le respondió Arturo Carmona a Francisco Cantú?

Tras estas declaraciones, Arturo Carmona no se quedó callado y lanzó una fuerte advertencia a Francisco Cantú, a través de su cuenta oficial de Instagram.

“No sé quién eres, no te conozco y ni me interesa, pero si me pidieras un consejo, te diría: Deja de rascarle los hue… al tigre. Y como no me lo pediste, te lo dejo como aviso, mijo” Arturo Carmona

Minutos después, el papá de Melenie Carmona borró su historia de Instagram. Sin embargo, el periodista de espectáculos Félix Palomo logró rescatar este mensaje y lo público en su perfil. Esto aunado a un texto para Francisco.

“Ya se enojó la amista Arturo Carmona y ni modo! Ay te hablan Francisco Cantú. Hijole, ya se armó el atalaje”, escribió Félix.

Arturo Carmona y Francisco Cantú / IG: @fcantu7 / @felixpalomo / @felixpalomo

Francisco Cantú reacciona al mensaje de Arturo Carmona

Luego, Francisco Cantú reposteó el mensaje de Félix Palomo, pero no escribió nada con respecto a las palabras de Arturo Carmona. No obstante, externó en otra historia de Instagram que no está de acuerdo con lo que se dice de él en la prensa.

Arturo Carmona y Francisco Cantú / IG: @fcantu7 / @felixpalomo / @felixpalomo

“Yo siempre acepto etiquetas en historias de quien me etiquete para mis redes, más no quiere decir que comparta o apruebe lo que estos digan. Me deslindo de cualquier ofensa o palabra que yo no haya dicho”, escribió Francisco.

Recordemos que Francisco Cantú también está envuelto en escándalo con Romina Mircoli, quien lo responzabilizó de todo lo malo que le pase a ella, luego de tacharlo de manipulador mientras estuvo en una relación con Dulce, su madre.