¿Alicia Villarreal se divorcia de Cruz Martínez tras escándalo de infidelidad? La cantante responde

Hace algunas semanas, Cruz Martínez, esposo de Alicia Villarreal, fue captado en una discoteca junto a una misteriosa mujer. Esto, mientras la cantante se encontraba de gira por la Ciudad de México para promocionar su música.

Los rumores apuntaban a que el productor musical y su acompañante llevaban más de un año saliendo. A raíz de esta situación, Alicia le reveló a Gustavo Adolfo Infante que ya se había separado definitivamente de Cruz.

“Al terminar la entrevista, me dijo: ‘Gustavo, no es la primera y va a ser la última, porque esto ya se acabó’. Le digo: ‘¿Definitivamente?’. Y me dice: ‘No hay vuelta atrás’”, indicó el periodista en su momento.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez ya están a un paso del divorcio

En medio de todo esto, una fuente cercana a los artistas contó en exclusiva para TVNotas que “están separados desde hace más de 2 años. Viven en la misma casa, pero no hacen vida de pareja. Se acabó el amor por cosas que solo ellos saben. Nunca quisieron decirlo. Entonces siguen jugando a la casita”

También nos platicó que esta no sería la primera vez que Cruz tiene un romance extramarital. “Sin embargo, que a nivel nacional quedes como la cornuda, es lo que le duele. Al final su imagen, su carrera y el qué dirán le importan mucho”.

Si bien Alicia se está tomando su tiempo para pensar en el futuro de su relación con Martínez, ella podría ver este suceso como el “adiós definitivo”. Incluso, “le dijo que mientras ella estuviera en Monterrey no lo quería ver en la casa, por lo que él se queda en un hotel”.

“Se enfoca en sacar adelante su nuevo tema y las fechas que ya tenía programadas. Como te decía, está dejando que su cabeza y las emociones se enfríen para tomar la mejor decisión. Pero hasta ahorita, la balanza se inclina más a que va a terminar su matrimonio”, señaló nuestra fuente. Checa la información completa dando clic aquí.

Alicia Villarreal responde si se divorciará de Cruz Martínez

En un reciente encuentro con la prensa para promocionar su próximo concierto en el Auditorio Nacional, Alicia Villarreal fue cuestionada sobre si se divorciará de Cruz Martínez tras el escándalo de infidelidad.

“Estoy bien. Me siento bien. En los matrimonios, siempre hay muchos altibajos. Sí, quiero decirles que el divorcio no es un papel, es un proceso y estoy en este tiempo. Quiero decirles que tengo una familia, unos hijos y como mujer responsable, como artista, a veces es difícil cómo sobrellevo esta historia” Alicia Villarreal

Si bien no quiso hablar mucho sobre el tema, dejó en claro que, “en este proceso”, tratará de afectar lo menos posible a sus hijos: “No se pueden tomar decisiones tan precipitadas y en el matrimonio hay muchos altibajos. Definitivamente, estamos pasando por uno de ellos”, indicó.

Para finalizar con la plática, agradeció el apoyo y cariño que ha recibido de la gente, tanto en esta situación como a lo largo de su exitosa trayectoria artística.

