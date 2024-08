Supuesta tercera en discordia entre Alicia Villarreal y su esposo rompe el silencio ¿Hubo infidelidad?

Hace unos días, Alicia Villarreal acaparó titulares tras el desatarse fuertes rumores sobre una posible infidelidad por parte de su esposo, Cruz Martínez, mientras la cantante de regional mexicano estaba de gira promocionando sus nuevos proyectos musicales.

Recordemos que comenzaron a circular fotografías en las que el productor musical fue supuestamente captado con una misteriosa mujer en un centro nocturno en San Pedro, Nuevo León.

El pasado viernes 9 de agosto, el programa ‘Ventaneando’ informó sobre la supuesta identidad de la “tercera en discordia” en el matrimonio de los cantantes: “Es una cantante venezolana que se llama Germaine Valentina”.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez pasaron una crisis hace 10 años en la que él fue señalado de una posible infidelidad. TVNotas publicó una entrevista con una joven que era presidenta del club de fans de Cruz. Ella afirmó haber tenido una relación de varios años con Cruz Martínez y que su hijo, entonces de un año, era del aún esposo de Alicia Villarreal. Luego, en otra entrevista tiempo después, el papá de Alicia aclaró que tenían hasta pruebas de ADN y que no era así. Si quieres conocer todos los detalles de lo que nos contó la joven, dale clic y no te pierdas ninguna de las exclusivas.

Germaine Valentina, la joven que ha sido señalada como la “tercera en discordia” en el matrimonio del músico Cruz Martínez y la cantante Alicia Villarreal, decidió romper el silencio y utilizar su cuenta de TikTok para abordar la polémica. En un video que publicó durante el fin de semana, Valentina expresó su malestar y aclaró que las acusaciones le han causado un gran daño.

Germaine Valentina

“En los últimos días y en las últimas horas se me ha difamado fuertemente porque no paran de decir algo muy bajo y muy asqueroso. Me da mucha tristeza que programas que yo respetaba mucho porque pensé que decían la verdad se hayan prestado para ‘confirmar’ una noticia completamente falsa”.