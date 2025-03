Romina, hija de Dulce, hace señal de auxilio ante violencia de género por Francisco Cantú: “Estoy en peligro”

Desde que murió Dulce, la cantante, su hija Romina Mircoli ha sido el centro de diversas polémicas. Una de las más memorables fue cuando Ofelia Cano filtró unos audios en los que Romina despotricaba en contra de su fallecida madre.

Ahora, Romina Mircoli, vuelve a ser el centro de la polémica después de que se filtraran unos nuevos audios en los que, aparentemente, ella amenaza con incriminar a Francisco Cantú, quien en su momento fue señalado de ser novio de la cantante, en un delito muy grave. En medio de esto, la hija de la cantante recientemente fallecida hizo una señal de auxilio en el programa de Javier Ceriani.

Aseguran que Dulce y Francisco Cantú sí tenían un romance / Redes sociales

Hija de Dulce, Romina Mircoli arremete contra Francisco Cantú

Ahora, Romina rompe el silencio con Javier Ceriani y acusa que Francisco Cantú es “un depredador” que engañó a su madre y dañó a su familia por interés.

“Está haciendo un berrinche. Nosotros ya nos habíamos arreglado y él lo sabía. Por hombres como él se hacen marchas y hay mujeres violentadas. Él me estaba violentando; de hecho, en este momento sigue haciéndolo. Ahora soy una mujer vulnerable, estoy atravesando una pérdida profunda y él está sacando a relucir todas estas cosas, aun sabiendo que mi mamá y yo ya habíamos solucionado nuestras diferencias”. Romina Mircoli

Romina, hija de Dulce confiesa que la fuerte discusión que tuvo con su mamá fue con la intención de protegerla de Francisco Cantú.

“Por más fea que fue esta discusión, pero fue porque yo no quería dejarla sola en manos de esta persona. Él dice que tiene mucho dinero, pero carece de fama, por eso andaba detrás de mi mamá. Por favor que no se esté trepando de otras mujeres”. Romina Mircoli

Hija de Romina señaló que Francisco Cantú no solo se ha colgado de Dulce por fama sino que aprovecha otros nombres como Alicia Villarreal, María Conchita Alonso e Imelda Tuñón.

“Salió lo de Maria Cochita, salió de Imelda, salió de Alicia Villarreal y él sale ah decir ‘que lástima que no se acuerda de nuestro chaca, chaca’ muy desagradable y muy vulgar”. Romina Mircoli

Se dice que Francisco Cantú y Dulce tenían un romance y estuvieron a punto de casarse / YouTube

Hija de Dulce, Romina Mircoli hace señal de auxilio en vivo

La hija de la cantante, Romina expresó temer por su vida y la de su familia: “Me uno a Alicia, me uno por este señor. Yo siento el miedo, pero no me voy achicar, esto es lo que el señor quiere y no lo voy a hacer”, comentó Romina mientras hacia la señal de auxilio y agregó: “Yo si estoy en peligro”.

“Lo hago porque me dijeron que me prepare que porque me tiene tendida una trampa. No sé si esta persona me lo dijo de verdad, pero lo tomo como aviso”, dijo.

“Entre que si y que no. Aprovecho para hacerlos responsables a ellos dos, Francisco Cantú y Ofelia Cano, los hago responsables de lo que pueda pasarme a mí y a mi familia”, afirmó hija de Dulce.

“Tengo entendido que este señor planea seguir filtrando fragmentos de la conversación cada tres meses, eligiendo solo lo que le conviene. ¿Por qué crees que no publica todos los audios que supuestamente me incriminan? Porque su objetivo es seguir extorsionándose”, dijo Romina.

La hija de la cantante que, recientemente compartió datos desconocidos de Dulce, aseguró que cuenta con respaldo legal, pero dejó en claro que no permitirá que sigan desprestigiándola, ya que también tiene pruebas para desmentirlos.

“Hay dos maneras de abordar esto. La vía jurídica debo mantenerla en absoluta discreción. Es un proceso privado hasta que esté listo. Por otro lado, sé que les encanta el desprestigio, pero no pienso dejarme. Voy a salir a desmentirlos, aunque cuidado, porque seguro no les va a gustar. Tengo años de conversaciones”, concluyó.

