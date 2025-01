Romina Mircoli, hija de Dulce rompe el silencio sobre los audios filtrados y acusa traición de Ofelia Cano

Romina Mircoli se pronunció sobre los audios filtrados que recientemente salieron a la luz, asegurando que en su momento los compartió con Ofelia Cano, a quien consideraba una persona confiable. Según Romina, Ofelia estaba mediando un conflicto entre ella y su madre, pero la publicación de estos audios representa una traición imperdonable.

“Es una traición definitiva, porque es una persona que me había ofrecido este espacio seguro, según ella estaba mediando en este problema. Yo pensaba que era un espacio seguro para soltarlo, para decir lo que sentía. En ese momento, yo estaba enojada, por supuesto que sí. Es verdad, los papás y los hijos se pelean, eso pasa en todas las casas; no existe una relación perfecta”, declaró Romina. Dulce

Romina reconoce conflicto con Dulce

Sin dar detalles específicos, Romina admitió que su relación con su madre Dulce incluía discusiones que a veces subían de tono. Explicó que ambas tenían personalidades intensas, lo que hacía que sus enfrentamientos fueran fuertes.

“La dinámica de cada quien es de cada quien, les guste o no. No necesito la aprobación de nadie. Todo el mundo tiene derecho a llevarse como quiera. Mi mamá y yo, cuando estábamos enojadas, nos hablábamos así, pero cuando estábamos bien, eso no existía. Mi mamá era, y te lo puede decir quien sea que la haya conocido, buena para las discusiones. No es algo nada más de mi mamá y yo”, afirmó. Romina Mircoli

Romina cree que Ofelia Cano quería afectarla al enviar los audios

Romina también expresó su desconfianza hacia Ofelia Cano, acusándola de haber guardado los audios durante años con la intención de usarlos en su contra en un momento oportuno, como ahora que su madre ya no está viva.

“Además, esta persona estuvo guardando durante años este audio. Eso me habla de alguien que tenía un propósito negativo, porque si se le hubiese escapado el audio… Pero guardarlo por años me habla de alguien que estaba esperando el momento correcto para sacarlo. ¿Por qué no se le escapó el audio cuando mi mamá estaba viva?”, comentó Romina.

Hija de Dulce asegura que Ofelia Cano jamás se disculpó con ella

Romina también señaló que Ofelia Cano no le ofreció disculpas de manera personal y considera que sus disculpas públicas fueron motivadas únicamente por la presión en redes sociales.

“A mí no me ha mandado ningún mensaje ni llamada. Se dice muy arrepentida, pero lo hizo públicamente porque la estaban acabando en redes. Jamás extendió una llamada, y me consta que tiene manera de hacerlo. No lo hizo. Salió a lavarse la cara de público. Una persona verdaderamente arrepentida, mínimo te puede llamar… Es traición, y sale otra vez hablando; qué poquito le duró el arrepentimiento”, expresó. Romina Mircoli

Romina Mircoli, enfocada en el homenaje a su madre

En medio de las críticas y el dolor por la pérdida de su madre, Romina aseguró que está haciendo todo lo posible por mantenerse de pie. Aunque reconoce lo difícil que ha sido lidiar con los juicios a su persona, se mantiene enfocada en organizar el homenaje a su madre, programado para los días 26 y 27 de marzo en La Maraka.

“No sé de dónde saco la fuerza. La gente quiere verte arrancándote el pelo frente a las cámaras, pero yo estoy haciendo lo imposible para mantenerme de una sola pieza. La gente no sabe que casi no duermo, casi no como, y batallo mucho para retomar mi vida paso a paso. La gente se cree dueña de la verdad, pero no están aquí”, concluyó Romina.

