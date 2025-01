Dulce: Alfredo Adame reacciona a los audios de Romina Mircoli y defiende a Ofelia Cano

Hace una semana, ‘De primera mano’ presentó los audios de una conversación entre Romina Mircoli, hija de la fallecida Dulce, y Ofelia Cano, en los cuales se podía escuchar a la joven expresándose muy mal de su madre.

Tras esto,en un video para redes sociales Cano asume la responsabilidad y ofrece una disculpa pública a la joven por lo sucedido.

“Me hago responsable de ello por la confianza que di a la persona a quien le compartí los audios, nunca pensando que se fueran a filtrar. Perdón, Romina, fue involuntario. Perdón, por el daño que esto ha causado. A Dulce, mi amiga, un perdón póstumo. Lo digo con todo mi corazón y con mucho sentir”, manifestó entre lágrimas.

Alfredo Adame defiende a Ofelia Cano tras filtración de los audios de Romina Mircoli

En entrevista para ‘Venga la alegría’, Alfredo Adame, quien es gran amigo de Ofelia Cano, aplaudió que la actriz tomara “la responsabilidad de sus acciones”.

“Si lo hizo (filtrar los audios), pues ella sabrá. Es su responsabilidad” Alfredo Adame

No obstante, aseguró que jamás la criticará por lo sucedido, reiterando que ella es consciente de cómo se dio todo esto.

“Yo no la voy a juzgar, ni la voy a criticar, ni absolutamente a nada. Ella sabrá por qué lo hizo. A veces uno hace cosas que luego dices: ‘Chin, la verdad es que la regué’. Si la regó, ya será cuestión de ella. No me voy a meter en su criterio”, expresó.

Alfredo Adame defiende a Ofelia Cano / Captura de pantalla

¿Quién filtró los audios de Romina Mircoli, hija de Dulce?

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, conductor de ‘DPM’, los polémicos audios de Romina llegaron a la redacción del programa por parte de Jorge Flores, vidente y gran amigo de Dulce.

Al parecer, la actriz le envió los audios a Flores hace algún tiempo y este optó por mandarlos al programa.

“¡Es la verdad! (Ofelia Cano) se lo mandó a Jorge Flores, este cuate que dice que es vidente, y este cuate, que es un chismosito y un chimolerito cualquiera y es el que metió la bronca entre Dulce y Lucía Méndez, es el mismo que le dio los audios a Osiris Carbajal (jefe de información de “De primera mano”) y lo pasamos”, expresó.

Dulce / FB: Dulce la cantante

¿Qué dicen los polémicos audios de Romina Mircoli, hija de Dulce?

En las polémicas grabaciones, se puede escuchar a la joven, entre otras cosas, asegurando que su madre era una “hipócrita”, acusándola de haber intentado dañar su relación con Moisés González, su actual esposo.

También expresaba que Dulce tenía algo más que una amistad con Francisco Cantú, quien, según Romina, tenía una grave enfermedad que pudo haberle transmitido a la cantante.

Si bien Cantú ha negado lo dicho por Mircoli y hasta ha dicho que ella maltrataba a su mamá, la hija de Dulce reveló hace poco para TVNotas que él la está intentando extorsionar con información privada por los derechos para hacer una serie sobre su mamá.

“Sí, definitivamente, (me extorsiona). Lo que está haciendo es la única forma que tiene para darse a notar. Es una manera de extorsionar y acosar. Ya me estoy asesorando con abogados, pero él se escuda en otro país. Vive en California, EU”, dijo.

